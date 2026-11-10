泰顺发布 2026-11-10 09:50:49

泰顺县委书记张银贵在会上强调，要认真贯彻落实习近平总书记关于碳达峰碳中和的重要论述和考察浙江重要讲话精神，全面贯彻落实省委、市委决策部署，坚定目标、拉高标杆，加快建设更高水平生态县、打造美丽泰顺，推动经济高质量发展和生态环境高水平保护良性互动。

11月9日上午，泰顺县委县政府专题研究“双碳”工作和美丽泰顺建设。泰顺县委书记张银贵在会上强调，要认真贯彻落实习近平总书记关于碳达峰碳中和的重要论述和考察浙江重要讲话精神，全面贯彻落实省委、市委决策部署，坚定目标、拉高标杆，加快建设更高水平生态县、打造美丽泰顺，推动经济高质量发展和生态环境高水平保护良性互动。

会议传达学习全省、温州市“双碳”工作推进会精神，研究部署“双碳”重点任务推进、美丽泰顺建设工作。

张银贵指出，泰顺作为国家生态文明建设示范县，生态是最大的家底，要坚持“双碳”引领全面绿色转型发展，做好生态价值转化文章，持续提升泰顺生态文明建设成色，善于挖掘提炼工作亮点，不断打造生态文明标志性成果，以生态环境高水平保护赋能山区高质量发展。

张银贵强调，要把牢“双碳”引领导向，始终坚持生态优先，抢抓“双碳”政策机遇，立足本地资源优势，统筹处理好经济发展和生态保护关系，因地制宜培育竹基新材料、中草药全产业链、林下种植等绿色富民产业，进一步拓宽群众增收渠道；同时把绿色低碳融入经济社会发展全过程，使发展的“含绿量”更足、“含碳量”更低。要守牢生态环境底线，压紧压实河长、林长责任，坚持问题导向，靶向攻坚抓整改，持续推进农村污水设施运维提质、农业面源污染综合治理，抓好秸秆焚烧和综合利用，完善杨梅种植、湖岸开发等源头管控机制，全面提升生态环境治理能力。要树牢最优生态品牌，坚持科学保护、系统治理、合理利用，丰富生态展示与体验场景，深化“生物多样性保护+”集成改革，推进交垟土楼唤新、泉眼景区唤生、乌岩岭景区唤醒等重点景区建设，全力打响“最生态”的城市标识，打造更多国家生态文明建设示范县的标志性成果。要兜牢生态富民关系，正确处理好生态保护和富民增收的关系，统筹推进生态产业化与产业生态化，系统做好生态资源价值转化文章，健全生态产品价值实现机制，做强林下经济、生态文旅等绿色产业，真正实现护绿有回报、增收有渠道。

张银贵强调，要坚持“管发展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保”，科学统筹“双碳”引领全面绿色转型发展、美丽泰顺建设各项目标任务，层层压实责任，抓实问题整改，强化督导问效，上下联动、协同发力，以务实成效更好支撑高质量发展。

泰顺县领导刘一忠、钟政添、龚士苗参加。

来 源：泰顺发布

原标题： 县委县政府专题研究“双碳”工作和美丽泰顺建设

记者 王文慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com