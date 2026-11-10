苍南发布 2026-11-10 09:50:50

11月9日，苍南县委理论学习中心组举行习近平法治思想专题学习会，深入学习贯彻《习近平法治思想学习纲要（2025年版）》和《中国共产党领导全面依法治国工作条例》。

11月9日，苍南县委理论学习中心组举行习近平法治思想专题学习会，深入学习贯彻《习近平法治思想学习纲要（2025年版）》和《中国共产党领导全面依法治国工作条例》。苍南县委书记林海涵主持会议。苍南县委副书记、代县长孟晓晨，苍南县人大常委会主任林森森及苍南县委理论学习中心组其他成员参加会议，苍南县领导吴锡雕、林天望作交流发言。

会议指出，习近平法治思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，《习近平法治思想学习纲要（2025 年版）》集中体现了习近平法治思想的最新发展成果，是新时代全面推进依法治国的根本遵循和行动指南；《中国共产党领导全面依法治国工作条例》是首部党领导全面依法治国工作的基础性、综合性党内法规，系统固化党领导法治建设的制度机制与实践经验，明确党领导全面依法治国的总体要求、主要任务、工作程序，为党委领导和推进全面依法治县提供根本遵循。要深刻把握《纲要》《条例》核心要求，切实把法治建设摆上全局工作突出位置，从政治、价值、实践多个维度吃透蕴含其中的政治逻辑、法理内涵、实践要求，在持续深化认识中，自觉养成运用法治思维、法治方式谋划推进工作的习惯。

会议强调，要学用结合，把法治思维和法治方式贯穿到县域治理各领域、全过程，以法治护航营商环境优化，全面落实《中华人民共和国民营经济促进法》，扎实做好“大综合一体化”行政执法改革后半篇文章，让广大企业家在苍南放心投资、安心经营、专心发展。要以法治护航重点项目攻坚，充分发挥法治在招商引资、项目建设、征地拆迁等重点领域保障作用，持续健全重大项目联络服务机制，确保项目推进到哪里，法治服务保障就跟进到哪里。要以法治护航平安苍南建设，加大网络、金融、信访、生态环境、安全生产等重点领域依法治理与司法监督力度，推动各类矛盾风险化解在基层、消除在萌芽，不断提高社会治理现代化和法治化水平。

法治建设是一项系统工程，要健全法治建设责任体系和考评机制，细化各乡镇各部门法治建设职责清单，确保法治建设任务落到实处、取得实效。要结合党史学习教育和政法专项教育整顿，深入查摆问题、整治顽瘴痼疾、弘扬清风正气，不断提高法治工作队伍政治素质、业务能力和道德修养，努力打造一支革命化、正规化、专业化、职业化的法治专门队伍。要严格落实“谁执法谁普法”责任制，高质量推进“九五”普法工作，深化习近平法治思想和《条例》精神的学习宣传阐释，推动法治宣传教育常态化长效化，在全社会营造关心法治、支持法治、参与法治的浓厚氛围。

来 源：苍南发布

原标题： 县委理论学习中心组举行习近平法治思想专题学习会

记者 林明明

本文转自：温州新闻网 66wz.com