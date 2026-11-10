苍南县工商业联合会（总商会）第九次代表大会召开
11月9日，苍南县工商业联合会（总商会）第九次代表大会召开。苍南县委书记林海涵出席大会并讲话，市工商联党组成员曾翰清到会指导，苍南县领导吴锡雕、叶秀敏、杨义坛、董智超参加会议。
林海涵代表苍南县四套班子向大会的召开表示热烈祝贺，充分肯定苍南县工商联过去五年工作成效。
林海涵指出，过去五年，苍南县工商联思想政治引领有力、服务发展大局有效、参政议政建言有为、组织基础建设坚实、共富实践成果丰硕，为苍南经济社会发展作出重要贡献。苍南县委将始终坚持“两个毫不动摇”“三个没有变”，把民营企业和民营企业家当作自己人，持续为企业发展保驾护航。
林海涵强调，要牢牢把握工商联政治属性，坚持党的领导，在思想引领上彰显新担当，持续强化思想政治引领，引导民营经济人士坚定拥护 “两个确立”、坚决做到“两个维护”，主动融入浙江美丽南大门建设。要大力弘扬企业家精神，在推动发展上作出新贡献，广大企业家要争做创业、创新、创优、创富表率，主动布局清洁能源、核医疗、算力等新兴赛道，加快传统产业转型，积极投身共同富裕实践。要夯实服务根基，在履职尽责上展现新作为，常态化走访收集企业诉求，搭建苍商回归对接平台，健全政企沟通机制，持续构建亲清政商关系。
林海涵希望，新一届工商联班子要团结带领广大会员和民营经济人士振奋精神、履职尽责，坚定信心、勇毅奋进，在稳增长、强产业、扩就业、促共富中主动担当作为，为加快建设浙江美丽南大门贡献民营经济力量。
大会选举产生第九届执委会和领导班子，魏乃绪当选为新一届苍南县工商联主席、总商会会长。
来 源：苍南发布
记者 吴银林
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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