苍南发布 2026-11-10 09:46:46

11月9日，苍南县委常委会扩大会议召开，传达学习习近平总书记在全国卫生与健康大会上的重要讲话精神等，研究部署苍南县贯彻落实工作。

11月9日，苍南县委常委会扩大会议召开，传达学习习近平总书记在全国卫生与健康大会上的重要讲话精神等，研究部署苍南县贯彻落实工作。苍南县委书记林海涵主持会议，苍南县委副书记、代县长孟晓晨，苍南县人大常委会主任林森森等苍南县四套班子领导参加会议。

会议传达学习习近平总书记在全国卫生与健康大会上的重要讲话精神。会议指出，全国卫生与健康大会是在“十五五”开局起步、向着2035健康中国目标迈进的关键节点召开的一次十分重要的会议，苍南县上下要深刻理解“健康优先”鲜明导向，把健康苍南建设融入经济社会发展各领域、全过程。要聚力提升健康管理、疾病防控、医疗服务、医保支撑、医药创新、人才培养“六大能力”，把宏观部署转化为苍南落地落实的具体行动。要牢固树立“一盘棋”思想，迅速紧起来、动起来、干起来，找准自己的“位”与“责”，一体推进补短板、强弱项、扬优势、防风险，凝聚齐抓共管强大合力，奋力开创健康苍南建设新局面。

会议还听取《苍南县“两沿三化”环境整治行动实施方案（送审稿）》起草情况汇报。会议强调，开展“两沿三化”环境整治，不是一次简单的卫生清扫、短期的环境突击，而是事关苍南长远发展、惠及民生福祉的一项重点工作。要深刻认识这项工作的重要性和紧迫性，下定决心、动真碰硬，切实以整治促提升、以环境促发展。要坚持面上整治与精品打造结合，坚决杜绝半成品工程，严防问题反弹回潮；坚持政府主导与群众参与结合，构建共建共治共享格局；坚持攻坚整治与长效巩固结合，推动政治工作从“突击干”向“常态管”转变；坚持节约资金与向上争取统筹，放大专项资金使用效益。要层层压实责任，立足职能协同联动、密切配合，把辖区内的整治任务接住、管好、抓到位，形成上下联动、齐抓共管的工作格局，确保“两沿三化”环境整治取得实实在在成效。

来 源：苍南发布

原标题： 县委常委会扩大会议召开

记者 林明明

本文转自：温州新闻网 66wz.com