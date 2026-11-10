龙港市委理论学习中心组举行《习近平文化文选》专题学习会

龙港发布 2026-11-10 09:47:29

11月9日，龙港市委理论学习中心组举行专题学习会，深入学习《习近平文化文选》第一卷、第二卷，龙港市委书记李丹主持会议并讲话。

11月9日，龙港市委理论学习中心组举行专题学习会，深入学习《习近平文化文选》第一卷、第二卷。

龙港市委书记李丹主持会议并讲话。龙港市领导叶鑫俊、苏立盛、李青、侯必仲和龙港市委理论学习中心组其他成员参加会议，夏天舒、阮晓琼作交流发言。

会议指出，《习近平文化文选》完整呈现了习近平文化思想从孕育、形成到体系化展开的全历程，是坚持“两个结合”、推进马克思主义文化理论创新的集大成之作，标志着我们党对社会主义文化建设规律认识达到新的历史高度。要读懂发展脉络、核心内涵和实践要求，原原本本研读原著，全面把握习近平文化思想演进的历史逻辑、理论逻辑、实践逻辑，坚定不移沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进，奋力开创宣传思想文化工作新局面。

会议强调，要强化思想引领，做好“龙港现象”研究阐释与传播应用，持续提升推广龙港城市内涵。要壮大主流声量，发展文化创作、影视生产、网络社区等全链路文化传播生态，讲好龙港故事、传递龙港声音、推介龙港品牌。要赓续历史文脉，深度挖掘地方历史文脉，摸排梳理“古字辈”资源，更好展现龙港千年历史底蕴。要深耕文化惠民，深化“文化空间合伙人”等改革，办好“文艺赋美”“全民阅读”等群文活动，把更多优质公共文化资源送到新老龙港人身边。要做强文化产业，因地制宜激活文化新质生产力，积极布局潮玩赛道，加快推动印刷包装产业从加工制造向原创IP、创意设计等链条延伸。要深化文明建设，推进全域全员文明城市创建工作，深化闲杂地、背街小巷等八大领域攻坚行动，持续擦亮“浙江有礼·德兴龙港”品牌。

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原标题： 市委理论学习中心组举行《习近平文化文选》专题学习会

记者 邓雨薇、方崇杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com