龙港市委常委会召开会议 认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话重要指示精神

龙港发布 2026-11-10 09:48:01

11月9日，龙港市委常委会召开会议传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究部署龙港市贯彻落实意见。

11月9日，龙港市委常委会召开会议传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究部署龙港市贯彻落实意见。龙港市委书记李丹主持会议并讲话。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记对西藏那曲市巴青县7.0级地震作出的重要指示精神，增强极限思维、底线思维，持续完善公共安全体系，以“时时放心不下”的责任感抓好防灾救灾减灾各项工作；对照“八张风险清单”，加强对关键部位巡查检查和安全管控，确保无死角、无漏洞、无盲区；定期开展实战化应急演练，提升突发事故和自然灾害的快速响应与处置效能，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

要认真学习贯彻习近平总书记在10月23日中共中央政治局会议上的重要讲话精神，充分认识开展巡视工作、落实巡视整改的重要性，从对党和人民负责、对历史负责的政治高度出发，高标准抓好巡视巡察整改“后半篇文章”；坚持“当下改”和“长久立”相结合，把推动问题解决作为巡视巡察工作的落脚点，扎实推进上级巡视巡察整改任务落实；认真履行管党治党政治责任，以更高标准、更实举措抓好全面从严治党各项工作，努力以高质量党建引领高质量发展。

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原标题： 市委常委会召开会议 认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话重要指示精神

记者 邓雨薇、方崇杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com