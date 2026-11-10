龙港发布 2026-11-10 09:48:54

11月9日，龙港市人大换届选举工作部署会召开。

11月9日，龙港市人大换届选举工作部署会召开。龙港市委书记李丹在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面落实党中央和省市委部署要求，统一思想、明确任务、压实责任，确保高水平、高质量完成本次人大换届选举各项任务。龙港市领导苏立盛、阮蔚、胡月珍、夏天舒、李标斌参加会议。

会上，龙港市人大常委会主任苏立盛，龙港市委常委、组织部部长胡月珍，龙港市委常委、宣传统战部部长夏天舒分别就人大换届选举相关工作作了部署要求。根据宪法和法律有关规定，按照中央和省市委、省市人大常委会的工作安排，龙港市人民代表大会将于2026年下半年至2027年上半年进行换届选举。

李丹指出，做好人大换届选举，是践行全过程人民民主的生动实践，是夯实党的执政根基的内在要求，是推动龙港新型城镇化高质量发展的有力保障，是检验基层治理能力水平的关键标尺。龙港市上下要提高政治站位，深刻认识换届选举重大意义，以强烈的责任感和使命感做好人大换届选举各项工作，把政治坚定、能力过硬、人民信赖的优秀人才选进代表队伍，全面凝聚同心同德、干事创业的强大合力，为进一步擦亮“改革名城·瓯越明珠”金名片筑牢坚实民主法治根基。

李丹强调，要严把选举关口，坚持党的全面领导、充分发扬民主、严格依法办事，按照“不错登、不漏登、不重登”的要求，按时保质完成登记、公示、纠错，确保选举工作方向正确、规范有序；要严明纪律规矩，坚持把纪律和规矩挺在前面，把换届“十严禁”纪律要求贯穿每个环节，以“零容忍”态度坚决查处拉票贿选等违纪违法行为，全面营造风清气正的选举环境；要严防风险隐患，靠前排查涉选矛盾隐患，及时回应群众疑问，确保预案在先、力量在备、响应在快，把党的组织力转化为基层一线的稳控力。

李丹要求，龙港市上下要树牢“一盘棋”思想，进一步压实工作责任，加强监督检查，做好宣传引导，严格对照时间节点，把各项任务落细落实落到位。同时要围绕发展抓换届、围绕换届促发展，统筹推进人大换届选举与经济社会发展等重点工作，实现换届和发展“两不误两促进”。

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原标题： 龙港市人大换届选举工作部署会召开

记者 谢秀长、马晨轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com