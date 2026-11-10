龙港发布 2026-11-10 09:50:38

11月9日，龙港市委理论学习中心组举行专题学习会，深入学习习近平总书记关于统计工作的重要讲话和重要指示批示精神、《浙江省统计条例导学》和《浙江省统计条例》。

11月9日，龙港市委理论学习中心组举行专题学习会，深入学习习近平总书记关于统计工作的重要讲话和重要指示批示精神、《浙江省统计条例导学》和《浙江省统计条例》。

龙港市委书记李丹主持会议并讲话。龙港市领导叶鑫俊、苏立盛、李青、侯必仲和龙港市委理论学习中心组其他成员参加会议，虞臣肖、朱熙作交流发言。

会议指出，统计数据是科学决策的生命线。要坚持实事求是，严守统计法治底线，恪守数据来源于客观实际的原则，坚决杜绝虚报瞒报、人为干预，客观真实反映龙港经济运行的实际情况，确保统计成果经得起法律法规检验和实践发展检验。

会议强调，要抓实应统尽统，紧扣“奋战四季度、夺取全年胜”目标要求，做实做细监测研判，深挖存量、摸排增量，做到不漏一项、不缺一户。要优化指标结构，紧盯重点行业、关键领域开展跟踪分析，客观精准展现发展质效，为市委、市政府科学决策、精准施策提供坚实可靠的数据支撑。要夯实基层基础，配齐配强统计力量，常态化开展业务培训、法规导学，推动统计普法进企业、进园区、进基层，在全社会营造理解统计、支持统计、信任统计的良好氛围。

来 源：龙港发布

原标题： 市委理论学习中心组举行专题学习会

记者 邓雨薇、方崇杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com