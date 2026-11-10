温州日报 2026-11-10 10:00:22

关闭近3年、经过提升改造的瑞安桐溪风景区，终于在今年十一期间焕新归来。慢行、品咖、放空、观鸟，在深秋的桐溪，一天下来，可以做的事情便可以有很多。

温州网讯 关闭近3年、经过提升改造的瑞安桐溪风景区，终于在今年十一期间焕新归来。上周，记者绕着桐溪湖，将该景区完整走了一遍。

对大部分温州市区百姓而言，大约是因为桐溪属于瑞安，过去去往桐溪的游人相对较少，这个景区也显得很低调。但事实上，桐溪距动车温州南站非常近，温州市中心驾车过去，全程也不足一小时。

桐溪湖的野生鸳鸯群。

就温州城市周边景区来说，桐溪风景区绝对算是一个特别的存在。它以建于20世纪50年代的桐溪水库为依托，周边山水环绕，风景极其优美，尤其在秋冬时节。它被誉为“浙南小西湖”，藏在桐浦群山之间，500亩湖面澄澈碧绿，层叠的彩林环抱着一汪碧水。除此之外，桐溪湖的湖心岛风光也很美，眼下，岛上生长的许多枫香树叶都要变红了。

湖心岛，古老石像前逗留的小鸟。

焕新之后的桐溪湖，最大的变化是新修了一条宽敞舒适的徒步道。过去，游人进入景区之后，去往湖心岛需要乘坐游船。现在，湖边有了一条临湖栈道，大家可以沿栈道徒步直达湖心岛，之后再穿过湖心岛去往对岸，再继续沿着徒步道前往景区其他地方。桐溪的徒步环线沿着湖畔而建，几乎没有什么爬坡。因为背山面水，路边又长满了自然植被，空气格外清新。此时，也是成千上万只野生鸳鸯飞回桐溪湖过冬的日子。若是在游人不多的日子，行走在临湖徒步道上，就很容易在不远处的湖畔看到许多栖息的鸳鸯。

湖畔，正在捕鱼的白鹭。

值得一提的是，如今的桐溪风景区在湖区一角还新辟出了一个人工沙滩区。11月11日下午3点，“桐溪听水·山间有歌”瑞安好声音沙滩音乐会将在这里准时开唱。沙滩区的后方，紧邻着森林，还有新建的餐馆，供应中西式简餐。这意味着，吃喝在景区，沿着桐溪湖，慢慢游走一天，也是相当不错的选择。

说起桐溪湖上的湖心岛，在桐溪水库建成之前，这本是一座小山头，水库建成蓄水之后，它便成了湖心的小岛。岛上除了自然风光，还有一处明代官员李维樾的衣冠冢。墓前有明末清初的石雕将军、石马、石羊等，风格典雅。如今，这岛上一角还新增了儿童游乐区和咖啡馆，山水环绕，植被浓密，环境清幽。

慢行、品咖、放空、观鸟，在深秋的桐溪，一天下来，可以做的事情便可以有很多。

来 源：温州日报

原标题： 焕新归来的桐溪，值得一场慢行

记者 翁卿仑 文/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com