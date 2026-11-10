美国2026财年联邦预算赤字达2万亿美元
央视新闻客户端 2026-11-10 10:28:28
当地时间11月9日，美国财政部发布数据称，在截至9月30日的2026财年，美国联邦预算赤字总额为2.0万亿美元，较上一财年的赤字增加了2170亿美元，增幅为12%。
当地时间11月9日，美国财政部发布数据称，在截至9月30日的2026财年，美国联邦预算赤字总额为2.0万亿美元，较上一财年的赤字增加了2170亿美元，增幅为12%。
财政收入和支出均较2025财年有所增长。收入增长了3%，即1690亿美元；支出增长了6%，即3860亿美元。
此外，2026财年的联邦赤字相当于国内生产总值（GDP）的6.2%，高于2025财年的5.8%。2026财年，公众持有的联邦债务总额达到GDP的100%，为1946年以来的最高水平，高于2025财年末的99.0%。
来 源：央视新闻客户端
原标题： 美国2026财年联邦预算赤字达2万亿美元
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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