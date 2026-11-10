央视新闻客户端 2026-11-10 10:28:28

当地时间11月9日，德国总理默茨在柏林宣布，基民盟领导层已正式决定，支持巴伐利亚州议会议长、基社盟政治人物伊尔泽·艾格纳成为下届联邦总统候选人。

△伊尔泽·艾格纳（资料图）

当地时间11月9日，德国总理默茨在柏林宣布，基民盟领导层已正式决定，支持巴伐利亚州议会议长、基社盟政治人物伊尔泽·艾格纳成为下届联邦总统候选人。

在当天与艾格纳共同出席的新闻发布会上，默茨表示，当前德国面临社会分裂加剧、极端政治势力支持率上升等挑战，需要一位能够获得广泛政治中间力量支持、促进社会团结的国家元首。他认为，艾格纳拥有丰富的政治经验，长期致力于维护民主制度、反对极端主义，具备担任联邦总统的条件。此外，默茨还特别强调，德国早就应该由一位女性担任这一最高国家职务。

艾格纳表示，希望成为德国政治中间力量的候选人，通过跨党派合作反对民粹主义和极端主义，努力弥合社会分歧，恢复民众对政治的信任。

德国将于明年1月30日举行联邦总统选举。如果艾格纳当选，她将成为德意志联邦共和国历史上首位女性总统。目前，艾格纳已获得德国主要政党支持。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 艾格纳获基民盟正式提名 德国或迎来首位女性总统

本文转自：温州新闻网 66wz.com