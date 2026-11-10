官宣！浙江将筹办一所新大学
近日，浙江省教育厅印发《浙江省“十五五”教育事业发展规划》。未来五年，浙江教育有哪些新动向，一起来看：
高等教育领域
杭州筹办钱塘大学（暂名）
加快推进高水平大学建设，支持浙江大学“一圈一网一高地”建设，支持西湖大学、宁波东方理工大学建设世界一流新型研究型大学，支持中国美术学院、宁波大学提升“双一流”建设水平，推动一批高校争创国家“双一流”高校，支持杭州筹办钱塘大学（暂名）。支持建设一批高水平应用型本科高校。打造一批办学特色鲜明的高水平职业本科学校。
新型研究型大学逐步扩大招生规模
巩固深化高考综合改革试点成果，加快完善“三位一体”综合评价招生办法，支持新型研究型大学探索多类型选拔机制，逐步扩大招生规模。
引进国（境）外高水平理工类大学
加快建设中外合作办学高质量发展改革创新试验区，重点引进国（境）外高水平理工类大学来浙合作办学。
支持宁波诺丁汉大学、温州肯恩大学等促进人才培养与科研合作“双轮驱动”。深入推进北航中法航空学院等高水平中外合作办学。
逐步扩大理工农医类占比
动态优化调整招生规模结构，推动专本硕博人才培养重心上移，以理工农医类专业为主有序扩大优质本科教育招生规模和研究生培养规模，大力发展专业学位研究生教育。
逐步扩大理工农医类占比，新申报增列一级学科学位点、新申报本科专业中理工农医类占比分别不低于65%、70%。支持人文社科类学科做精做强。
5000名以上工程硕博士培养目标
支持浙江大学、西湖大学牵头实施国家拔尖人才培养“101”计划，探索地方高校“101计划”。探索“学位+国家急需高层次人才培养专项”。聚焦人工智能、集成电路、生命健康等关键领域培养复合型人才，推动高校建设若干家卓越工程师学院，到2030年新培养工程硕博士5000名以上。
中小学领域
每天1节体育课全覆盖综合体育活动不少于2小时
全面推广“每天1节体育课（体育活动课）”，到2026年，义务教育阶段学校实现全覆盖。高质量落实每天综合体育活动时间不少于2小时，培养学生掌握1—2项运动技能。
50所左右科技高中
50所以上综合高中
遴选50所左右普通高中，开展科技高中建设试点。加强科学教育全国实验区、实验校建设。
探索建立注重科学文化基础、强化职业技能训练、支持自主选择职普升学渠道的育人机制，建成50所以上综合高中。
潮汐学校
因地制宜探索“潮汐学校”等跨学段资源共建共享模式，提高校园校舍利用效率。持续分类做好小规模学校优化提升。
来 源：浙江省教育厅、潮新闻
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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