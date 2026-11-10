未来5年，温州人的消费生活将有这些新变化

温州晚报 2026-11-10 10:36:06

近日，《温州市“十五五”商务高质量发展规划》发布，2026—2030年，温州将争创国际消费中心城市、建设高能级开放强市。到2030年，全市社会消费品零售总额力争突破6600亿元，居民人均消费支出年均增长7.5%，服务性消费支出年均增长8%。

温州网讯 未来5年，温州人的消费生活将迎来哪些新变化？近日，《温州市“十五五”商务高质量发展规划》发布，2026—2030年，温州将争创国际消费中心城市、建设高能级开放强市。到2030年，全市社会消费品零售总额力争突破6600亿元，居民人均消费支出年均增长7.5%，服务性消费支出年均增长8%。

周末休闲十大新场景

规划提出，温州要构建“3＋N”首发矩阵，即以国内外知名品牌、本土老字号品牌、时尚新锐品牌三大核心品牌为主体，N个细分业态品牌协同发展的多层次首发体系。每年新增各类品牌首店超100家，举办首发首秀首展活动超100场，打造首发集聚区6个、首发中心10个。五马—大南商圈将提升高端品牌首店承载力，滨江商务区依托万象城、规划K11艺术购物中心等载体，引进旗舰店、概念店、定制店。

“温州优品”也将更接地气。规划明确重点扶持鞋服、眼镜、锁具、低压电器等优势产业，打造工厂店、集合店、快闪店，发展平价零售、尾货经济、会员制仓储式量贩超市、社区硬折扣店等业态，到2030年打造10个具有温州制造优势的高质价比商品拓展市场。

周末休闲同样有新去处。规划布局特色消费十大新场景：平阳宠物小镇的宠物经济、核心商圈的二次元“谷子”街区、江心屿和五马街区的城市主理人共创、楠溪江和雁荡山的低空旅游、铜铃山和“热雪奇迹·浙南冰雪世界”的冰雪运动、楠溪江和飞云江的全景式水经济等。瓯菜也将加速出圈，规划提出培育全国影响力瓯菜餐饮品牌30个，新增黑珍珠餐厅5家以上、米其林餐厅10家以上，争创“世界美食之都”。

市民关心的家门口便利方面，规划提出，到2030年建成省级以上城市一刻钟便民生活圈200个，覆盖全市所有社区，补齐菜店、便利店、维修点等基础业态，有序引入社区书房、轻食咖啡、健身空间等提升型业态，推动乡镇商贸中心与村级便民商店全覆盖。

“一老一小”也被写进消费场景。温州将推进商业综合体等公共空间适老化、适幼化改造，发展银发经济、儿童经济，迭代“温州家服云”，做优“楠溪月嫂”等家政品牌，到2030年建成“一老一小”友好型示范商圈、融合型家政服务网点等标杆场景10个以上。

菜篮子保供方面，规划明确夯实重点民生商品7天供给不断档保障，推进城郊大仓、“平急两用”和“应急云仓”建设。一批保供项目同步布局：东日家畜屠宰加工基地改造后可年屠宰生猪40万头，农科城数字化植物工厂蔬菜年产量达2000吨，瑞安粮食物资储备中心仓容10.7万吨，哆麦预制菜基地年产1.5万吨。

家门口“买全球”更便利

开放红利也将落到市民的出行和购物上。规划提出，用好航空、海港口岸240小时过境免签政策，温州是全省唯一拥有2个过境免签口岸的城市；谋划开通温州至法国客运航线，加密至东南亚直航航线，推进机场三期扩建，到2030年机场旅客吞吐量力争达1800万人次。入境消费环境同步升级，重点商圈跨境支付便利化覆盖率力争达100%，打造入境消费友好型商圈和离境退税特色街区。

“买全球”选择更多。到2030年，全市进口规模力争达450亿元，扩大进口汽车、奢侈品、化妆品等高端消费品，推动温州机场获批进境水果指定监管场地，争取进境粮食、进口药品等资质，打造进口海产品区域集散中心。综保区将发展1210跨境保税业务，全球商品贸易港聚焦肉类（火腿）、酒类、咖啡、日化等特色品类。

开放也是创业机会。规划提出到2030年跨境电商出口额达600亿元，海外仓总数突破100个，累计培育省级跨境电商产业园15个，实施“万名数字商务官培养计划”。从“买全球”到“卖全球”，温州人的生意圈将变大。

来 源：温州晚报

原标题： 未来5年，温州人的消费生活将有哪些变化？

记者 谢施琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com