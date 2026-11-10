破坏房屋承重墙 相关人员被罚款十万元
温州晚报 2026-11-10 10:36:04
11月9日，记者从龙港市市场监管和综合行政执法局获悉，该局近日依法查处一起破坏房屋承重墙案件，对当事人林某作出罚款人民币10万元的行政处罚。
温州网讯 昨天，记者从龙港市市场监管和综合行政执法局获悉，该局近日依法查处一起破坏房屋承重墙案件，对当事人林某作出罚款人民币10万元的行政处罚。
今年1月13日，房屋装修经营者林某在龙港市某小区两套房屋装修作业中，擅自拆除两室共用的一段承重墙，对整栋建筑造成严重安全隐患。今年5月6日，执法人员在日常巡查中发现该违规行为后，第一时间启动调查取证程序，并正式立案。经后续现场复查确认，被拆除的承重墙仅完成简单钢筋绑扎作业，相关梁体外侧被刨成蜂窝面，建筑承重结构并未得到有效修复，安全风险持续存在。执法部门依据相关法律规定，综合考量违法情节、安全影响和整改情况，最终作出罚款人民币10万元的行政处罚决定。
该局相关执法人员表示，承重墙绝非“想拆就拆”。任何单位和个人在房屋装修过程中，必须严格遵守法律法规，不得擅自变动建筑主体和承重结构。房屋装修经营者更应恪守职业操守，依法依规施工，切实履行安全责任。广大业主和装修从业者务必在装修前依法办理相关手续，完工后及时委托专业机构进行安全检测。对于无视法律红线、危害公共安全的行为，执法机关将始终保持高压态势，发现一起、查处一起。
来 源：温州晚报
原标题： 破坏承重墙 罚款十万元
记者 陈培培
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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