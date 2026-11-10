人民时评：打好扫黑除恶的“新战役”

人民日报 2026-11-10 20:34:55

公平有序的营商环境，是服务业健康发展的重要保障。

公平有序的营商环境，是服务业健康发展的重要保障。扫黑除恶的价值，不止于破案抓人，更在于修复被破坏的行业生态

通过制造用工纠纷勒索工地财物，以舆论监督为名发帖炒作、逼迫企业“花钱消灾”，以进行网暴作威胁、向商户和店员收取“保护费”……近日，公安部公布的8起新型涉黑恶犯罪典型案例，展现出扫黑除恶的新动向。

近年来，全国公安机关保持对黑恶犯罪严打高压态势，黑恶犯罪得到有效遏制，社会治安形势持续向好。但也要看到，黑恶犯罪具有极强的顽固性与变异性，在高压震慑之下转移到服务业的交易场景、劳务链条和网络平台中，出现了网络“套路贷”、软暴力催收、舆情敲诈等新形式。保护消费者权益、维护服务业营商环境，必须打好扫黑除恶的“新战役”。

破解“识别难”是关键。

传统黑恶犯罪的识别，依赖相对清晰的暴力信号和组织形态；而新型涉黑恶犯罪常以软暴力为手段、以网络平台为掩体、以合法外观为包装，犯罪痕迹散落在投诉记录、平台数据和劳务纠纷之中，容易被当作“一般消费争议”或“普通合同纠纷”处理。

湖北省公安厅编印工作指引和典型案例下发到基层，什么样的投诉模式像恶意索赔，什么样的逾期催收手法像“套路贷”，成为一线民警办案的“作战地图”，用于开展类案打击。

河南焦作市市场监管局整合执法稽查、日常监管、投诉举报及“三书一函”数据，组织专业团队展开研判，成功识别并移送公安机关侦办全国首例涉医美领域新型涉网黑恶犯罪案件。

司法机关加强精准识别发现，同时与行政监管部门、平台企业等加强协作联动，建立线索快速移送等绿色通道，有助于更好拆穿黑恶犯罪的虚假外衣。

源头监管是保障。

服务业业态新、环节多、交易频，平台、商户、消费者之间往往存在信息差。如果平台核验不严、投诉处置不规范、纠纷调解不及时，就可能被黑恶势力钻空子。因此，推动服务业“强身健体”，必须用严密机制增强“免疫力”。

一方面，需压实平台主体责任，督促互联网平台、行业协会建立健全风险预警机制，动态监测异常高频投诉、集中式恶意差评、非正常劳务纠纷等数据，及时发现并阻断黑恶势力的渗透路径。另一方面，要完善行业准入与退出机制，加强对信贷中介、舆情服务等新兴业态的合规审查，让披着“服务”外衣的黑恶势力无处遁形。

公平有序的营商环境，是服务业健康发展的重要保障。扫黑除恶的价值，不止于破案抓人，更在于修复被破坏的行业生态。

广西桂林市公安局侦办一起跨区域舆情敲诈勒索犯罪团伙案件，桂林市市场监管局加强协作配合，全面梳理近年来涉旅游市场职业索赔、虚假宣传、恶意投诉情况，着力解决旅游市场乱象。

把线索排查、案件侦办和行业治理贯通起来，打掉一个团伙，堵上一类漏洞，修复一片生态，让监管的根系扎进服务业日常运行的土壤之中，扫黑除恶才能从治标走向治本。

据统计，2025年全国公安机关共打掉黑社会性质组织84个、恶势力犯罪组织2127个。常态化开展扫黑除恶，为各类经营主体创造稳定、透明、规范、可预期的法治环境，让群众能放心消费、企业能踏实经营，定能为经济社会高质量发展提供坚实保障。

作者：石天琼

原标题：打好扫黑除恶的“新战役”（人民时评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com