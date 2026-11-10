人民日报 2026-11-10 20:57:25

近期公布的数据显示，湖南长沙2026年前三季度地区生产总值同比仅增长1.6%。

近期公布的数据显示，湖南长沙2026年前三季度地区生产总值同比仅增长1.6%。网上很快冒出一类观点：网红城市长沙被流量绊住了，文娱做多了，科创就弱了，最终拖累增长。

一个地区经济增速快慢，是复杂因素综合作用的结果，应做深入调查研究、客观理性分析，将其简单归咎为“文娱产业畸重”“流量拖累”，经不起推敲。

一个城市既需要科技创新和现代化产业“壮筋骨”，也需要文化、娱乐等富有生活气息的产业来“活气血”。两者不是对立，而是互补。

同为网红城市的四川成都，烟火气很足，前三季度经济增速跑赢全国平均水平；江苏常州一手深耕新能源产业，一手做活“演唱会经济”，以流量与活力吸引青年人才集聚。这些案例提醒我们：产业赛道之间可以形成正向循环，不是非此即彼的取舍。

问诊发展，贵在实事求是、精准辨症，最忌以偏概全、误开药方。

更值得警惕的，是一种非此即彼的二元对立思维。从把“硬核科技”与“城市烟火”对立起来，到将人工智能赋能影视制作与推进底层技术突破对立起来，再到把打造消费场景与科技研发投入对立起来……这些话题设置忽略了一个事实：科创的生长，从来不是隔绝城市生活、脱离消费场景的封闭实验。这种忽略，恰恰是很多争议的源头。

重视硬科技创新，是高质量发展的必答题，这一点没有争议。但认可科创的分量，不等于将文化、娱乐等领域的发展一概视为“耽误正事”。文化、消费、民生领域的丰富场景，既是技术落地的土壤，也是创新迭代的需求来源，更是吸引人才的磁场。

同时，无论对一国还是一个地区来说，文旅、文娱等产业在满足群众精神需求、舒缓生活压力、吸纳就业、带动关联产业上，发挥着不可替代的作用。“文化很发达的地方，经济照样走在前面”，这是许多地区的实践给我们的深刻启示。

因此对地方来说，不应轻易否定自己的特色，而要认清自身优势与劣势，把科技创新作为赋能手段，扬长板、补短板，因地制宜推进高质量发展。比如长沙，不仅要加快布局适合自己的新兴产业，也要推动工程机械等传统优势产业向数智化迈进，更要把“流量”的优势用足用好，让城市的人气、文化的吸引力转化为集聚人才、激发创意的源头活水。城市烟火气，也是城市竞争力。

看待一座城市，不能只看一时的增速起落；看待一种产业，也不能用标签思维代替全面分析。高质量发展需要统筹兼顾，既要有面向未来的科创雄心，也要实事求是、尊重规律，在敢拼敢闯、久久为功中一步一个脚印前行。

（摘编自“人民锐评”微信公众号）

作者：常言道

原标题：人民日报

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com