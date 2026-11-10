人民日报 2026-11-10 20:58:42

科技期刊以什么标尺去量创新成果，关乎科研风向和生态。哪些成果被看见、哪些声音被放大、哪些路径被鼓励，对科研活动开展、创新资源流向有着直接而深远的影响。

前不久，中国科学技术信息研究所联合相关研究机构，遴选形成了2025年度世界一流科技期刊目录。评价逻辑有一个显著变化，在保留总被引频次、影响因子等国际通用指标的基础上，设计了发文指数、情感引用指数等新型指标。

这事值得展开说说。当前，国际主流科技期刊评价体系，主要基于科睿唯安、爱思唯尔旗下的引文数据库搭建，以影响因子这一量化指标为核心。这些数据库收录期刊多、历史积淀深厚，有较强的国际公信力，但也存在一些亟待解决的弊端。

影响因子能够反映期刊的整体引用热度，却无法辨识单篇论文的质量，也不区分一次引用是认可、批评还是例行公事的文献罗列。

近年来，国际学术界对这一评价体系的反思不断深入。一方面，呼吁停止使用影响因子等指标来评价单篇研究论文或学者个体的贡献，或作为聘用、晋升、资助等方面的依据。另一方面，提出“量化的评估应当支持而非取代质化的专家评审”等原则，推动完善科技期刊评价体系。

我国科技期刊在向国际拓展的路上，提出新的评价标准，既是提升自主话语权的需要，也是对国际科技评价体系转型的回应。比如，情感引用指数旨在区分引用态度，从而判断一篇论文是“被认可”“仅被提及”还是“被批评”。凸显创新质量、实际贡献，“立新标”和“破四唯”相辅相成，都是让评价体系更符合科研规律。

还有一层偏差需要纠正。传统国际科技引文数据库长期有语种偏向，对非英文期刊和作者的评价存在偏差。非英文期刊往往在影响因子评价体系中被低估，这放大了全球科研资源的不均衡，也不利于多元知识体系的生长。

随着人工智能快速发展，跨语言沟通条件愈发成熟，学术评价的语言桎梏不断被打破。芬兰、挪威、俄罗斯、巴西等国家，纷纷推出了本国国际科技期刊目录。近些年，我国着力推动中外科技期刊“同质等效”。自2020年起，中国科协每年发布《科技期刊世界影响力指数（WJCI）报告》，重点加强对非英文优质期刊与新兴交叉学科的评价适配性。2025年度世界一流科技期刊目录，着力突破语种、刊龄的限制，收录了55个国家和地区、覆盖23种语言的优质期刊。

中国科技期刊走向世界，不仅要扩大认同的圈层，还要展现兼容并包的气度。

不“唯影响因子”、不“唯外文期刊”，并非对这些评价体系一概否定，而是要吸收其有益成分，作出新探索，让学术评价回归本原，让知识生产更加多元，让创新活力充分释放。推动构建以质量、实效、贡献为导向的创新评价体系，是我国参与国际科技治理的应尽责任，也是促进全球科技创新交流合作的大国担当。

当前的国际竞争格局中，科技期刊是展示、交流和传播科研成果的平台，亦是彰显文化软实力的舞台。以尊重科研规律为前提，深化科技评价改革，多几把尺子量创新，定能持续优化研究环境，让更多有潜力的种子、有价值的成果脱颖而出。

作者：人民日报

原标题：多几把尺子量创新（微观）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com