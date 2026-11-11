温州日报 2026-11-11 07:53:00

11月10日，市委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会。省委常委、市委书记张振丰主持会议并讲话，强调要一体贯彻落实党的二十届五中全会精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，按照省委部署要求，一体推进深学细悟、对标落实、践行转化，勇当学懂弄通做实习近平党建思想排头兵，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地市域样板。

温州网讯 昨天，市委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会。省委常委、市委书记张振丰主持会议并讲话，强调要一体贯彻落实党的二十届五中全会精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，按照省委部署要求，一体推进深学细悟、对标落实、践行转化，勇当学懂弄通做实习近平党建思想排头兵，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地市域样板。

市领导张文杰、张加波、施艾珠、王军、王琴英、吕伯军、汪驰、陈应许、李宁、王彩莲、王森洪、许杰、张刚、王振勇作发言。市委理论学习中心组其他成员出席会议。

张振丰指出，党的二十届五中全会对持之以恒推进全面从严治党作出战略部署，全会审议通过的《决定》是推进新时代党的建设新的伟大工程的纲领性文件。我们要学深悟透习近平总书记在党的二十届五中全会上的重要讲话精神，深刻把握新时代全面从严治党的历史逻辑、理论逻辑、实践逻辑、价值逻辑，以高度的政治自觉坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；深刻把握习近平党建思想这一理论创新成果的内涵要义和实践要求，做到学思用贯通、知信行统一；深刻把握管党治党的长期性、复杂性、艰巨性，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去；深刻把握持之以恒推进全面从严治党的战略任务，以高质量党建引领高质量发展，持续增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

张振丰强调，浙江是习近平新时代中国特色社会主义思想重要萌发地，温州作为“省一大”召开地，要勇当学懂弄通做实习近平党建思想排头兵，以更高标准、更实举措加快打造新时代党建高地和清廉建设高地市域样板。要对标“争当凝心铸魂排头兵”要求，坚决维护党中央权威和集中统一领导，加强党性修养，深化循迹溯源，健全常态长效学习机制，在强党性上见忠诚，在学思想上见真章，在严规矩上见行动。要对标“争当护航大局排头兵”要求，坚持党建工作和中心工作一起谋划、一起部署、一起推进，切实加强党委对经济工作的领导，以党建为统领加快打通抓落实的“路”和“桥”，增强各领域基层党组织政治功能和组织功能，持续推进共同富裕、乡村振兴等工作，提升党建引领基层治理效能。要对标“争当干事创业排头兵”要求，大力弘扬“六干”作风，坚持正确选人用人导向，牢固树立和践行正确政绩观，严管厚爱结合激发干事创业活力。要对标“争当亲清有为排头兵”要求，推进党性党风党纪一起抓、正风肃纪反腐相贯通，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，深化构建亲清统一的新型政商关系，常态化整治群众身边不正之风和腐败问题，持续抓好民生领域信访问题化解，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，让清正廉洁、干净干事在温州大地蔚然成风。

张振丰强调，要发挥各级领导干部示范带头作用，持续掀起学习宣传贯彻党的二十届五中全会精神热潮，在学干结合上下功夫、求实效，锚定全年经济社会发展目标任务，全面抓好经济运行、改革创新、安全生产、民生保障、文化建设、平安稳定等重点工作落实，聚力推进“六张网”“千项万亿”等重大项目谋划建设，努力交出高质量发展和高水平安全良性互动高分答卷。

来 源：温州日报

原标题： 市委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会

学深悟透党的二十届五中全会精神实质 以扎实举措持之以恒推进全面从严治党

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com