温州日报 2026-11-11 07:56:00

11月10日，市委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记在参加北京市区人大代表换届选举投票时的重要讲话精神，研究部署我市贯彻落实意见;同时部署法治政府建设、民生领域信访问题集中治理等工作。

温州网讯 11月10日，市委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记在参加北京市区人大代表换届选举投票时的重要讲话精神，研究部署我市贯彻落实意见;同时部署法治政府建设、民生领域信访问题集中治理等工作。

省委常委、市委书记张振丰主持。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，把党的领导贯穿换届工作全过程各环节，深入践行全过程人民民主，严明换届选举纪律，强化全过程监督，周密部署、细致保障，确保全市人大换届选举组织有力、推进有序。要把换届选举与完成年度目标任务结合起来，大力弘扬“六干”作风，营造良好氛围，在“干中换、换中干”中实现“十五五”良好开局。

会议听取创建全国法治政府建设示范市工作情况汇报，强调争创全国法治政府建设示范市，是建设更高水平法治温州、擦亮“温暖营商”品牌的关键抓手。要深入学习贯彻习近平法治思想，聚焦聚力全面提升依法行政水平，落实落细各项创建工作任务，对标查漏补缺，强化系统思维，突出源头防范，持续巩固提升法治建设成果。要聚力建设高水平现代法治政府，规范行政执法行为，强化行政执法监督，提升干部队伍运用法治思维和法治方式的能力，打造规范有序市场环境，不断增强企业和群众的认可度、满意度。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，按照省委省政府部署要求，聚焦重点领域，深化系统治理，加强跟踪问效，推动矛盾纠纷源头化解、多元化解、有序化解，进一步实现信访化解成效度、治理成果可见度、基层群众满意度“三个显著提升”，交出民生领域信访问题集中治理高分答卷。

来 源：温州日报

原标题： 市委常委会召开会议

深入践行全过程人民民主 加快建设更高水平法治温州

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com