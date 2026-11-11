全市卫生与健康大会召开

温州日报 2026-11-11 07:59:05

全市卫生与健康大会11月10日召开。省委常委、市委书记张振丰在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于卫生与健康工作重要论述和在全国卫生与健康大会上的重要讲话精神，细化落实省委关于高水平建设健康浙江的部署要求，坚定实施健康优先发展战略，以更高站位、更大格局高水平建设健康温州，加快打造全国重要区域医疗高地，为奋力谱写中国式现代化温州新篇章提供坚实健康支撑。

温州网讯 全市卫生与健康大会昨天召开。省委常委、市委书记张振丰在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于卫生与健康工作重要论述和在全国卫生与健康大会上的重要讲话精神，细化落实省委关于高水平建设健康浙江的部署要求，坚定实施健康优先发展战略，以更高站位、更大格局高水平建设健康温州，加快打造全国重要区域医疗高地，为奋力谱写中国式现代化温州新篇章提供坚实健康支撑。

市委副书记、市长张文杰主持，市领导张加波、施艾珠、王军、王琴英、吕伯军等出席。

大会现场解读了《高水平建设健康温州2026-2030年行动方案》。市卫生健康委、瓯海区、温州医科大学（温医大附属第一医院）、瑞安市人民医院、平阳县昆阳镇作交流发言。

张振丰指出，习近平总书记在全国卫生与健康大会上的重要讲话，深刻回答了卫生与健康工作一系列根本性、方向性、全局性问题。我们要深学细悟习近平总书记重要讲话精神，深刻把握建成健康中国的战略目标、基本内涵和重点任务，牢记殷殷嘱托，勇担时代使命，贯彻新时代卫生与健康工作方针，以大格局思维推动卫生与健康事业高质量发展，奋力书写高水平建设健康温州高分答卷。

张振丰强调，要牢牢扭住高质量发展建设共同富裕示范区这一核心任务，全面落实建设健康中国和健康浙江部署要求，更加注重完善体系、内涵发展、优质均衡、改革破题、创新赋能，推动健康管理能力、疾病防控能力、医疗服务能力、医保支撑能力、医药创新能力、人才培养能力全面跃升。要全面提升区域医疗服务能级，加快温州医科大学争创“双一流”，巩固眼科、创面修复等优势学科领先地位，强化龙头医院带动引领，合力建强医学高峰。要放大健康服务整体效能，筑牢公共卫生安全屏障，建强用好县域医共体，构建完善分级诊疗体系，做优巡回诊疗服务，完善心理健康服务体系，更好满足群众多元化健康需求。要突出抓好“一老一小一弱”健康保障，深化失能失智老年人“医康养护助”融合改革，持续推进托育教育一体化，大力实施阳光儿童健康守护行动，构建全生命周期健康管理服务体系，增强医疗卫生服务公平性、可及性。要深化医药卫生体制改革，坚持“小切口、大民生”，构建多层次医疗保障体系，全面推进医疗卫生人才“县乡村一体化”管理改革，深化医疗、医保、医药“三医”联动，多解群众就近看病的“需求题”，多算减轻群众负担的“民心账”，多供质优价廉的“放心药”。要发挥优势培育健康产业，积极推动人工智能在药物研发、肿瘤筛查、远程诊疗、中医诊疗等场景深度应用，整合资源做强生命健康产业，打响温州中医品牌，大力发展卫生健康领域新质生产力。要建强干部人才队伍，选好配强各级主管部门和医疗卫生机构领导班子，完善专业人才引育留用全链条，加强医德医风建设。要全面构建大卫生大健康格局，引导全社会树立正确健康观，打造宜居宜养的健康人居环境，拓展城市体育空间，以全民健康擦亮城市幸福底色。

张振丰强调，要坚持党对卫生健康工作的全面领导，压实责任链条，强化部门协同，落实落细各项政策机制，加强医务人员关爱保障，形成政府主导、社会参与、全民共建的生动局面，持续营造全社会尊医重卫的浓厚氛围。

张文杰在主持时要求，要锚定目标抓落实，系统谋划、整体推进，持续打响“健康温州”城市品牌；突出重点抓落实，不断迭代优化载体举措，做到蹄疾步稳、务求实效；集约节约抓落实，优化资源配置，强化成本控制，实现运行降本减负、服务提质提效。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰在全市卫生与健康大会上强调

深入贯彻落实全国卫生与健康大会精神 以更大格局高水平建设健康温州

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com