温州发布《家校医社心理科普地图》 “一键定位”你身边的心理医生

温州日报 2026-11-11 08:05:53

近日，市教育局正式发布《温州市家校医社心理科普地图》（以下简称《心理科普地图》），面向我市大、中、小学师生及家长全面开放。这意味着，今后有心理咨询需求，师生、家长打开手机，即可快速找到身边的心理服务资源。

温州网讯 近日，市教育局正式发布《温州市家校医社心理科普地图》（以下简称《心理科普地图》），面向我市大、中、小学师生及家长全面开放。这意味着，今后有心理咨询需求，师生、家长打开手机，即可快速找到身边的心理服务资源。

温州医科大学家校医社心理科普基地同日揭牌，与《心理科普地图》形成“线下阵地+线上导航”格局，共同织就温州师生心理健康的“守护网”。

一张地图

让心理服务“触手可及”

“以前学生、家长有心理困扰时，不清楚就近有哪些服务点，常常求助无门。”市教育局高教处相关负责人介绍，以往心理服务资源分散、信息不集中，《心理科普地图》汇聚了全市各县（市、区）的心理援助资源，目前涵盖36个精神科门诊和21个学生心理公益服务点，其中包括温州医科大学附属第二医院学院路院区、温州市第七人民医院、温州医科大学附属康宁医院等精神科门诊，以及温州市青少年活动中心(心乐园)、鹿城区青少年心灵润养中心等心理公益服务点。

市教育局高教处相关负责人介绍，《心理科普地图》有三大核心功能——“一键定位”“一键查询”“一键直达”，用户进入后，授权即可按距离由近及远展示身边机构；也可手动选择区县或搜索机构名称；点击机构即可直接导航前往或拨号联系，实现精准便捷的健康导诊。服务点位的核心信息包括机构名称、地址、联系电话等，确保师生家长“看得清、找得到、联系上”。《心理科普地图》具体使用方式后续将在温州教育发布微信公号发布。

“推动学校心理育人资源和医疗临床资源高效衔接，把家校医社协同育人，从以往侧重危机发生后的个案处置，向前延伸到日常科普、早期识别、引导科学求助，实现关口前移。”市教育局相关负责人表示，地图不仅是信息的集合，更是服务的入口，真正成为师生、家长手机“用得上”的工具。

一个基地

打造心理健康科普“线下阵地”

温医大家校医社心理科普基地同日揭牌。它将温医大的专业资源转化为学校、家庭和社会能够实际使用的心理健康服务。

“该基地的核心定位是依托温州医科大学的心理学、医学专业优势，整合教育、医疗、家庭和社会资源，建设面向全市大中小学学生、教师和家长的心理健康科普与协同服务平台。”温医大心理健康教育中心相关人员告诉记者，基地主要承担科普体验，依托学校心理健康教育场馆，开展沉浸式心理科普活动；并联合心理专家、精神医学专家和一线教师，开发心理科普绘本、短视频、微课程等优质资源；同时推动学校心理健康教育与医疗专业服务有效衔接等。

“基地与地图是相互配合的两个平台，可以理解为‘线上资源导航’与‘线下科普服务’相结合。”温医大心理健康教育中心相关人员介绍，《心理科普地图》主要解决“去哪里”的问题，心理科普基地则更侧重“如何科学认识心理健康、如何预防心理问题、如何提升心理调适能力”。两者形成强强联动——基地开展心理科普和培训活动时，可以推广地图，引导师生家长了解专业求助渠道；地图汇聚的医疗机构和公益服务资源，也可以为基地开展专业交流、科普活动和协同服务提供资源支持。

接下来，该基地将重点推进建设心理科普体验与研学阵地，依托“向阳空间”“向阳工坊”等资源面向全市大中小学开放；开发具有温州特色的心理科普资源；加强专业培训与协同支持；拓展心理科普传播与志愿服务，组建“医心向阳”青年志愿服务队，推动心理健康知识进学校、进家庭、进社区，逐步构建起从日常心理科普、早期识别，到科学求助和专业支持的全链条服务体系。

来 源：温州日报

原标题： 我市发布《家校医社心理科普地图》 “一键定位”你身边的心理医生

记者 金叶 通讯员 戴哲茹

本文转自：温州新闻网 66wz.com