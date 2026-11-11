温州日报 2026-11-11 08:09:58

“现在收粮，又快又高效。”11月10日，在瑞安市天井垟粮食生产功能区，种粮大户李学者忙着收割双季晚稻。从机收到烘干，该基地粮食收获可实现全产业机械化。眼下，温州晚稻收割陆续开展，各地抢抓晴好天气抢收。

温州网讯 “现在收粮，又快又高效。”11月10日，在瑞安市天井垟粮食生产功能区，种粮大户李学者忙着收割双季晚稻。从机收到烘干，该基地粮食收获可实现全产业机械化。眼下，我市晚稻收割陆续开展，各地抢抓晴好天气抢收。

“今年台风对晚稻种植有影响，在农业部门指导下，我们把损失降到了最小。”李学者的瑞安市增瑞农业种植专业合作社，承包了1100亩农田，大型联合收割机在农田里来回穿梭，收割、脱粒一气呵成。李学者从2012年起流转土地，从最初300余亩扩展到超千亩，他牵头组建了浙江省省级现代化农事服务中心，具备育秧、机插、无人机飞防、机收、烘干等全产业链服务能力，年服务能力达6万亩次。“不光给自己种田，还能为周边种粮大户提供半托管、全保姆式服务。”李学者介绍，从种到收农户都可以不费力。目前，瑞安正着力构建“5公里服务圈”，让现代化农事服务中心就近辐射周边农户。

在瑞安市康园农业专业合作社的田里，3台大型联合收割机同样在抢收晚稻。合作社理事长黄兆楷介绍，今年晚稻种植面积1200亩，品种选用优质稻泰两优217。 “我们晚稻六成可纳入国家订单销售，四成自主投放市场，多渠道销售有效缓解售粮压力。” 黄兆楷说，收割完成后，合作社将利用冬闲田种下大麦。

随着晚稻陆续开镰，各地收购工作也同步启动。在永嘉县桥下储备库收储点，送粮车辆有序进场。多功能扦样机从车厢内多点抽取稻谷样本，质检室对杂质、出糙率、水分、重金属等指标快速检测。桥下粮食储备库购销部部长徐煊男介绍，今年收购时间从11月5日持续到11月25日。

记者从市农业农村局获悉，今年我市预计纳入晚稻订单收购的粮食为8.16万吨。稳定的收购政策给农户吃下了“定心丸”——中等质量晚稻每50公斤133元，晚稻订单奖励每百斤20元，每亩收购价不超过180元；同时鼓励优质稻种植，晚稻订单向“五优联动”等优质品种倾斜，其中市本级对“五优联动”中晚稻品种订单收购价格每百斤提高5元。

此外，今年我市出台粮食产后服务系列补助：对烘干中心配备净粮设备、干湿粮仓和重金属快检设备的，按核定投资额50%分别给予最高不超10万元、20万元、5万元补助；对烘干中心为农提供“净粮”服务的，给予20元/吨“净粮”补助；对采取集并运输的给予5元/吨集并补助；对跨区域直送粮库及跨行政区域应急烘干的，给予上限70元/吨运输补助。

据悉，今年我市晚稻种植面积进一步扩大，总面积超30万亩，晚稻生产遭遇较为复杂的天气条件。“巴威”台风来袭期间，我市农业部门组织农户抢收腾茬，加强人员、机械等各方面调度，解决了台风灾后乐清、永嘉等地收割机紧缺问题，为后茬晚稻栽插争取了时间；“白海豚”台风来临时，双季晚稻刚移栽不久，部分晚稻田受淹，长势受到一定影响。

对此，农业部门迅速组织专家分片包干开展灾后评估与分类指导，我市创新“政府+科研院所+主体”科研攻关机制，联合中国水稻所在乐清开展洪涝灾后补救技术试验，总结水稻灾后补救措施，完善水稻灾害防御技术储备。进入9至10月后，全市温光条件明显好转，前期台风带来的影响得到缓解。

来 源：温州日报

原标题： 双季晚稻开镰收割忙 温州超30万亩晚稻颗粒归仓

记者 金朝丹 通讯员 陈峥 郑涵

本文转自：温州新闻网 66wz.com