温州日报 2026-11-11 08:56:03

11月10日晚，纪念红军长征胜利90周年——“永远的小白杨” 阎维文师生民族声乐音乐会在温州大剧院歌剧厅上演，1200余名观众共赴这场红色声乐之约。这是著名歌唱家阎维文首次来温举办专场音乐会。

温州网讯 当《小白杨》的熟悉旋律落于瓯江之畔，跨越九十年的长征信仰，在歌声里再度回响。11月10日晚，纪念红军长征胜利90周年——“永远的小白杨” 阎维文师生民族声乐音乐会在温州大剧院歌剧厅上演，1200余名观众共赴这场红色声乐之约。这是著名歌唱家阎维文首次来温举办专场音乐会。

当晚19时30分，恢弘的管弦乐拉开音乐会帷幕，阎维文携20余位中国音乐金钟奖获奖歌唱家及优秀学员登台献唱。温州大学交响乐团与浙江音乐学院室内管弦乐团60余名乐手首度同台联袂，在中央民族乐团常任指挥王冠人执棒下，以民歌交响化的演绎，将家国情怀徐徐铺展。

整场演出曲目厚重多元、高潮迭起。《骏马奔驰保边疆》《英雄赞歌》等军旅经典铿锵激越，赤诚之声直抵人心；《母亲》、国家大剧院史诗歌剧《长征》选段《我的爱人你可听见》婉转深情，道尽烽火岁月里的牵挂与信仰；《一杯美酒》《兰花花》《玛依拉变奏曲》等各族民歌鲜活灵动，尽显中华音乐的斑斓底色。阎维文、王喆作为《长征》男女主角，与李扬、马小明等该剧主创齐聚温州，更让这场纪念演出多了一份沉甸甸的历史分量。演出尾声，全体演员合唱《永远的小白杨》将氛围推向顶点；返场曲目《我和我的祖国》引发全场同声共唱，余韵久久萦绕剧院穹顶。

当天下午彩排间隙，阎维文在接受媒体采访时坦言一下飞机就被暖意包裹：“那么多同志捧着鲜花、打着横幅唱起《小白杨》，我很感动，感谢温州热情的观众。” 时隔30年重访这片土地，他感慨城市面貌焕然一新、生机盎然；聊起自己数位扎根温州的学生仍坚守艺术一线，他寄语青年文艺工作者深耕本土、反哺地方，为温州文艺事业注入更多新生力量。

台下的观众中，有老红军及后代、退役军人、道德模范、劳动模范、优秀党员、教师代表及广大市民、声乐爱好者。演出谢幕时，全场观众起立致意，掌声经久不息。家住鹿城区的社区文艺骨干张女士散场时仍眼含笑意：“听了几十年的歌终于听到现场，《长征》选段一开口就让人心里发烫。这既是一场听觉盛宴，也是一堂直抵人心的红色教育课。”

本次音乐会由中共温州市委宣传部主办。活动相关负责人表示，浙南是南方三年游击战争的重要区域，红军挺进师在此创建游击根据地，从战略上策应了主力红军长征。此次以音乐会为载体，正是要以声传情、以乐育人，推动红色基因融入艺术表达，让精品文艺惠及寻常百姓，为温州文化舞台再添厚重底色。

来 源：温州日报

原标题： 阎维文师生民族音乐会唱响温州

记者 程潇潇

本文转自：温州新闻网 66wz.com