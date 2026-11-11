徐嘉余、潘展乐将出征北京短池世锦赛

潮新闻 2026-11-11 08:56:04

12月1日至6日，2026年世界泳联短池游泳锦标赛将在北京国家游泳中心（“水立方”）拉开战幕。届时，将有来自200多个国家和地区的1000余名运动员齐聚中国北京，角逐45个项目的桂冠。日前，国家体育总局游泳运动管理中心正式公示参赛名单，中国队共派出49名运动员出战，其中浙江泳军9将在列，由汪顺、徐嘉余、潘展乐三位奥运冠军领衔。

12月1日至6日，2026年世界泳联短池游泳锦标赛将在北京国家游泳中心（“水立方”）拉开战幕。

中国上一次举办短池游泳世锦赛还是2018年在杭州，此前2006年在上海也举办过一次，而如果算上1999年在中国香港举办的一届，2026年中国将第四次举办该项赛事。本届赛事将是本年度全球短池游泳项目竞技水平最高、参与范围最广、影响力最大的专业赛事，也是短池游泳世锦赛时隔8年重返中国。

届时，将有来自200多个国家和地区的1000余名运动员齐聚中国北京，角逐45个项目的桂冠。日前，国家体育总局游泳运动管理中心正式公示参赛名单，中国队共派出49名运动员出战，其中浙江泳军9将在列，由汪顺、徐嘉余、潘展乐三位奥运冠军领衔。

北京短池世锦赛中国队参赛名单。图片来源：世界泳联

奥运冠军压阵 49人阵容老中青三代齐备

本届短池世锦赛中国队阵容星光熠熠，汪顺、徐嘉余、潘展乐、张雨霏、李冰洁等奥运冠军悉数在列。49名运动员中女选手23人、男选手26人，涵盖了自由泳、仰泳、蛙泳、蝶泳、混合泳及接力等全部项目，整体呈现出“老将压阵、中生代挑梁、新生代涌现”的梯队格局。

女队方面，张雨霏、李冰洁、唐钱婷、余依婷、彭旭玮、柳雅欣等名将领衔，同时吸纳了汤慕涵、葛楚彤、朱蕾桔等实力选手。值得关注的是，出生于2012年的14岁小将于子迪成功入选，成为本届中国队最年轻的参赛运动员。

男队由汪顺、徐嘉余、潘展乐三位奥运冠军坐镇，张展硕、董志豪、王浩宇、陈俊儿等巴黎奥运周期成长起来的选手也悉数入围。令人稍感遗憾的是，此前获得外卡的蛙泳名将覃海洋，因身体状态和伤病影响最终退出本届赛事。

值得一提的是，此前在“水立方”落幕的2026年全国游泳锦标赛（25 米），是北京短池世锦赛选拔赛，彼时共诞生1项短池世界纪录、5项短池亚洲纪录、5项短池全国纪录，青年选手累计13次打破9项短池全国青年纪录，215人次达到世锦赛A标，充分展现了中国游泳强劲的整体实力与人才储备。

徐嘉余在比赛中。新华社记者 陈泽国 摄

浙军9将出征 三代泳者再战主场

在这份国家队49人大名单中，浙江泳军占据了9个席位，是输出选手最多的省份之一。女选手包括余依婷、柳雅欣、范亚琦、严窕珊、钱心安，男选手则有汪顺、潘展乐、徐嘉余、顾恩翊。

作为浙江游泳的领军人物，汪顺、徐嘉余均参加过2018年杭州短池世锦赛，时隔8年再度在本土迎来世界大赛。汪顺作为男子混合泳项目的奥运冠军，短池赛场同样战绩彪炳，其转身和水下腿技术在25米泳池中优势更为明显。徐嘉余今年的状态更是可以用“炸裂”来形容，不但在爱知·名古屋亚运会斩获4金1铜，还在此前的短池全锦赛上打破男子50米仰泳世界纪录，两度刷新100米仰泳亚洲纪录，主场作战有望冲击更高领奖台。

手握巴黎奥运会男子100米自由泳金牌和长池世界纪录的潘展乐，能否在短池赛道延续统治力，成为本届赛事一大看点。余依婷作为浙江女子混合泳的核心选手，在短池200米、400米混合泳项目上具备很强的竞争力。此外，柳雅欣、范亚琦、严窕珊、钱心安、顾恩翊等选手也将在各自项目上迎来与全球各路高手一较高下的机会。

美国短池游泳选拔赛，杰克·阿莱克西以44秒64刷新男子100米自由泳短池世界纪录。图片来源：世界泳联

美国队强势来袭 选拔赛狂破5项世界纪录

作为中国游泳队的主要竞争对手，美国游泳队此前也公布了38人的参赛名单。为了选拔状态出色的选手出战，美国泳协还首次举办专门的短池世锦赛选拔赛。此前，美国队通常根据长池比赛成绩确定参赛名单。没想到在为期4天的选拔赛比拼中，共有5项世界纪录被打破、1项被追平，整体状态火热。

女子方面，凯特·道格拉斯一人独揽女子50米自由泳平世界纪录、100米自由泳破世界纪录的惊人表现，克莱尔·柯赞、凯瑟琳·伯科夫分别刷新100米仰泳和50米仰泳世界纪录，此外里根·史密斯、格雷琴·沃尔什、亚历克斯·沃尔什、西蒙·曼纽尔等名将也悉数入选此次短池世锦赛。

男子阵容同样豪华，杰克·阿莱克西以44秒64打破男子100米自由泳世界纪录，今年异军突起的范·马丁内斯游出55秒14的男子100米蛙泳新世界纪录。名将德雷塞尔也凭借50米自由泳20秒57、100米混合泳50秒34的成绩获得参赛资格，这是他继2018年杭州短池世锦赛后，时隔8年再次来到中国参赛。此外，卢克·霍布森、乌兰多等好手也在阵中，美国队整体实力堪称恐怖。

除美国队外，巴黎奥运会冠军莱昂·马尔尚、拉尼·帕利斯特等世界顶尖选手也都将亮相北京，届时“水立方”必将上演多场巅峰对决。

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短池不止是“半池” 转身技术决定胜负

不少人对短池游泳的认知还停留在“泳池短一半”的层面，事实上短池与长池的竞技特点差异巨大。标准奥运泳池为50米，而短池为25米。这意味着，同样距离的比赛，短池会多出一倍的转身次数，这也让比赛的技术构成和节奏完全不同。

游泳比赛，每次转身都意味着一次重新加速，优秀的转身技术能为选手带来显著的时间优势。同时，转身后的水下腿阶段不仅速度更快，还能让上半身肌肉得到短暂恢复，减少乳酸堆积。因此，转身力量强、肌肉恢复快的选手，在短池中往往比单纯途中游技术出色的运动员更占优势。这也是短池成绩普遍快于长池，且两套纪录体系独立计算的原因。

瑞典研究机构曾对2001至2014年国际赛事数据进行分析，发现男女选手在短池中的成绩差距比长池更大，原因正是男性腿部力量更为强劲，能更好地利用转身带来的加速红利。尤其是蛙泳项目，25米池中约三分之一的距离受出发和转身技术影响，技术细节的优劣往往直接决定奖牌归属。

来 源：潮新闻

原标题： 9名浙籍泳将出征北京短池世锦赛，汪顺、徐嘉余、潘展乐领衔

记者 赵磊

本文转自：温州新闻网 66wz.com