温州日报 2026-11-11 08:56:05

家长临时有事，喊跑腿接个娃，这项服务你会使用吗？近日，某跑腿平台上线“临时家长”服务，涵盖上下学陪同、护学站岗、看护陪玩三类项目，收费每小时36元至50元不等。这一新业态火速在家长圈引发热议。

温州网讯 家长临时有事，喊跑腿接个娃，这项服务你会使用吗？近日，某跑腿平台上线“临时家长”服务，涵盖上下学陪同、护学站岗、看护陪玩三类项目，收费每小时36元至50元不等。这一新业态火速在家长圈引发热议。

记者查看平台给出的“临时家长”服务细则，明确用户下单可选择跑腿员性别，分实时单、预约单；上下学陪同的交通方式由监护人和跑腿员自行协商，交接节点要求拍照留痕。但平台同时提示，跑腿员只完成订单约定的陪同事项，不承担监护人职责，人员核验、风险评估主要由家长自行负责。

面对这项新鲜服务，家长的态度呈现两极分化。“把孩子交给陌生人，总归不放心，上下学接送尽量自家人来。”市民姜女士坦言，孩子今年刚上小学一年级，自我保护能力尚弱。“上下学高峰期车流量大，车速快，跑腿人员的应急处置能力很难核实，哪怕只是一段短途陪同，我也不愿拿孩子的安全冒险。”

也有上班族家长愿意尝试。“以后有需要可以下单。”这位家长说，学校护学岗需要家长参与，但值守时段自己还在上班，哪怕只有半小时也分身乏术，“如果流程规范，这项服务可解燃眉之急。”

“临时家长”有哪些风险？途中万一出事，该由谁担责？记者就此采访了浙江震瓯律师事务所律师贺君。贺律师表示，平台通过条款厘清了履约边界，但也凸显出核心法律风险。平台自定位为信息撮合方，试图通过格式提示，将监护风险归于家长。交接拍照留痕，仅能证明交接环节，不等于全程监护。一旦陪同途中发生交通意外、孩子走失、人身伤害等状况，极易出现平台、跑腿员、家长三方责任认定难、互相推诿的情况。

他说，未成年人陪护是高风险服务，和普通送件跑腿有本质区别。虽然平台写明由监护人和跑腿员自行协商交通方式，但可以预见跑腿员绝大多数依靠电动自行车进行接送，而道路运输服务需要专门资质与承运规范流程。目前规则没有强制要求跑腿人员做背景筛查、儿童看护专项培训，仅靠家长自主核验人员，防护力度明显不足。这类预先设置的免责条款，不能完全免除平台的法律责任。

针对这类新业态，贺律师表示，监管部门要完善监管标准，明确未成年人陪护服务的人员准入、保险配置、责任划分。“平台不能只依靠文字提示规避风险，应当主动落实人员背景审查、岗前安全培训、全程轨迹监管，建立突发事件应急处置机制。”

“法定监护责任不能简单委托外包。”贺律师建议，有需求的家庭优先依靠亲属接送、学校延时托管、正规托管机构。确有临时困难想要尝试这类服务的，务必选择有资质的正规机构，才能有效保障各方安全，真正解决家庭急难愁盼之所需。

来 源：温州日报

原标题： 跑腿平台上线“临时家长”服务引争议 涉及上下学陪同、护学站岗、看护陪玩

记者 潘舒畅

本文转自：温州新闻网 66wz.com