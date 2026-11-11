正在阅读：江苏扬州市江都区发生3.9级地震

江苏扬州市江都区发生3.9级地震

人民网 2026-11-11 08:54:05
据中国地震台网正式测定，11月11日6时15分在江苏扬州市江都区发生3.9级地震，震源深度20公里，震中位于北纬32.62度，东经119.60度。

据中国地震台网正式测定，11月11日6时15分在江苏扬州市江都区发生3.9级地震，震源深度20公里，震中位于北纬32.62度，东经119.60度。

来　源：人民网

原标题： 江苏扬州市江都区发生3.9级地震

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：诸葛之伊审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊

相关新闻

为你推荐

今日精选

国新办发函2006.78号 Copyright © 2021 66wz.com. All rights reserved.浙ICP备09100296号-11