醉汉持刀闯入家中，男子用钢筋反击致其死亡 男子被批捕，是否正当防卫受关注

红星新闻 2026-11-11 09:22:10

日前，记者收到河南省平顶山市宝丰县大营镇六村村民宋女士反映称，今年2月13日深夜至14日凌晨，其丈夫季团委在朋友家喝酒后回家途中，被同村醉酒男子王某某拦下纠缠。监控显示，两人纠缠十多分钟后，王某某先行离开，随后持刀到季团委家门口叫骂。季团委开门制止，王某某持刀进入季团委家院子，双方随后发生打斗。打斗过程中，季团委用一根钢筋反击，王某某倒地，后死亡。

日前，记者收到河南省平顶山市宝丰县大营镇六村村民宋女士反映称，今年2月13日深夜至14日凌晨，其丈夫季团委在朋友家喝酒后回家途中，被同村醉酒男子王某某拦下纠缠。

监控显示，两人纠缠十多分钟后，王某某先行离开，随后持刀到季团委家门口叫骂。季团委开门制止，王某某持刀进入季团委家院子，双方随后发生打斗。打斗过程中，季团委用一根钢筋反击，王某某倒地，后死亡。

记者获悉，目前，季团委已被批捕，案件进入审查起诉阶段。其辩护律师认为，其行为符合正当防卫的构成要件。

▲监控显示，二人当天在大营镇镇中心路路北相遇，并在路边纠缠了10多分钟

家属讲述：

醉汉深夜持刀闯入自家院中

丈夫情急之下持钢筋反击致其死亡

宋女士介绍，王某某出生于1989年，今年37岁，季团委今年46岁，两人年龄相差较大，只是认识，没有交往；两家相距500多米，骑电动车需要两分钟，王某某是五村村民。

宋女士介绍，据季团委向警方供述，事发当天，他们各自在朋友家喝酒，在回家途中遇到。随后，王某某多次纠缠他，要到他家喝酒，但季团委始终没有应允。季团委称，王某某曾扬言“杀你全家”，随后携带菜刀到季团委家门口叫骂。一番叫骂后，他才开门，这时看到王某某手持一把30多厘米长的菜刀。随即，王某某进入他家院子、追砍他，情急之下季团委拿起墙角一根钢筋挥向王某某，连续挥打后，王某某倒地死亡。

宋女士说，事发当晚，季团委外出喝酒，家里有两位老人、两个孩子和她自己。晚上10点左右，她曾和季团委联系，让他早些回家。随后，自己服了感冒药入睡。当被家中的狗叫声吵醒后，她走出屋子才发现，警察已经赶到，院子里趴着一个人，趴倒时手里仍然举着菜刀。

宋女士介绍，当天晚上大儿子在二楼打游戏，两位老人和12岁的小儿子在一楼睡觉。其间，大儿子曾下楼叫醒过她，说外面有醉汉大声叫喊爸爸名字。但是她服了感冒药，太困了，没有起来看，只告诉孩子没关系，随后孩子就上楼休息了。但孩子不知道，这个时候季团委就在二楼阳台看着楼下。她表示，季团委其间报过警。

宋女士说，案发后她没有来得及和季团委说什么，他就被警方带走了，120也很快赶到。当时，王某某已死亡。由于季团委做焊工，所以在院内门楼一侧搭了雨棚，雨棚下放着梯子、钢筋等各式工具。事发时，季团委就是在这里顺手拿了一截钢筋。

监控显示，王某某曾和季团委在大路上及季团委家巷子口多次纠缠；后来王某某持刀来到季团委家时，他并未径直找上门，而是先去了隔壁巷子认识的王某超家。王某超家的监控清晰拍到，王某某持刀敲门、叫喊均未得到回应，随后他用嘴噙着刀，双手握车把骑电动车离开，来到季团委家所在的巷子。

▲监控显示王某某用嘴噙着刀，双手握车把骑电动车离开

监控还原：

王某某先滋扰邻居

后折返持刀进入季团委家中

几段监控视频还原了王某某的轨迹。

记者获取的镇街上一家家具店的监控视频显示，2月13日23时12分左右，王某某和季团委二人在大营镇镇中心路路北相遇，随后纠缠了10多分钟。隔壁巷子邻居王某超家的监控视频显示，二人于23时29分到达王某超家门口继续纠缠。

宋女士解释，王某超和季团委认识，与王某某年纪相仿，经常在一起，但是当晚王某超没有开门见两人。23时32分，二人离开王某超家巷子后，王某某把季团委拉到季团委家的巷子，在季团委家门口纠缠。

监控显示，23时58分许，王某某携带菜刀折返至季团委家巷子，对周边邻居实施拍门、踹门、辱骂等滋扰行为。2月14日0时4分04秒，王某超门口监控视频显示，王某某持刀在王某超家门口敲门，后用嘴噙着刀，双手握车把骑电动车离开。季团委于0时4分15秒拨打110报警。

▲王某某持刀敲邻居家门

季团委邻居家监控视频显示，2月14日0时5分10秒，王某某骑电动车来到季团委家附近，季团委开门大声制止王某某，王某某辱骂季团委。0时5分18秒，季团委看到王某某骑车过来后，走回院子。0时5分33秒，王某某持刀指向院内的季团委。0时5分35秒，王某某进入季团委家中。随后，院内传出打斗声。

0时6分21秒，季团委再次出现在门口巷子内拨打电话。宋女士介绍，季团委向警方描述，他在0时6分16秒、0时7分48秒、0时10分26秒在大门口巷子里多次使用手机拨打110和120。

案件进展：

季团委已被执行逮捕

村支书称不了解两人之前是否存在矛盾

宝丰县公安局出具的《拘留通知书》显示，季团委于2月14日16时因涉嫌故意伤害罪被刑事拘留；3月1日，宝丰县公安局向季团委家属发出《逮捕通知书》；3月1日9时，对涉嫌故意伤害罪的季团委执行逮捕。

记者拨打王某某母亲电话，王某某母亲表示，2月13日23时左右，季团委和王某某曾发生过“打架”。之后，王某某“可能被人诱骗持刀去找季团委”，因为这把菜刀也不是自己家的刀，不知道刀来自哪里。

宋女士表示，目前没有任何证据证明两人之前打过架，王某某母亲曾说季团委和朋友在路上打过王某某，这一说法没有证据。2月13日23时左右的监控视频显示，这是两人当天第一次见面。

记者联系到宝丰县公安局负责该案的民警，其表示不便透露相关内容。记者多次联系负责该案的检察官，但电话始终无人接听。

该村村支书王先生表示，不了解两人之前是否存在矛盾。该村村民王女士告诉记者，她与季团委、王某某认识多年，两人之前没有来往，据其了解应该不存在矛盾。王某某此前曾有砍伤他人的经历，人在村里，大家都躲着他。

▲在季团委家门口，王某某持刀指向退回院内的季团委

律师说法：

是否构成正当防卫

关键看不法侵害是否正在进行

季团委的代理律师、北京市京师（郑州）律师事务所律师刘兆庆表示，根据我国刑法第二十条第三款规定：对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。

“司法实践通常称这种正当防卫为‘特殊防卫’。季团委为保护自己和家人的生命安全，面对深夜持刀入宅行凶所实施的反击行为，是行使法律明文授予每个公民的正当防卫权。”刘兆庆说。

知名律师、河南泽槿律师事务所主任付建认为，判断季团委的行为是否属于正当防卫，核心在于不法侵害是否正在进行，以及防卫行为是否明显超过必要限度。司法实践中，法院会依据周边监控、报警时间线、伤情鉴定、当事人供述等间接证据，综合还原院内打斗过程，评判反击时机、击打次数和暴力强度，以区分其行为属于防卫行为，还是防卫过当或事后防卫。

河南博云天律师事务所专职律师雷梦莹表示，正当防卫要求不法侵害正在进行，也就是通常所说的防卫时机。同时，还需考虑防卫限度。正当防卫行为不能明显超过必要限度并造成重大损害。如果认定反击力度远远超过必要限度，即属于典型的防卫过当。一般来说，司法机关对危急情况下的合理过激行为，通常不认定为过当。只有差距悬殊、明显过激的反击，才会被认定为防卫过当。

来 源：红星新闻

原标题： 醉汉持刀闯入家中，男子用钢筋反击致其死亡 男子被批捕，是否正当防卫受关注

记者 吴阳

本文转自：温州新闻网 66wz.com