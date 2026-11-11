渔械新村100%签约零信访零诉讼，是怎么做到的？

温州晚报 2026-11-11 09:38:09

近日，记者从市城发集团获悉，鹿城区滨江商务区洪殿片区渔械新村老旧房置换项目实现100%签约、全面腾空清零，将于近日启动拆除。渔械新村由此成为全市首个以“以旧换新”方式实施有机更新的大片区。不靠行政征收，不搞大拆大建，全程零信访、零诉讼——这场老城安居的探索是怎么走通的？

“以旧换新”后将启动拆除的渔械新村 叶雄伟/摄

可供置换的新小区怡河佳苑 市城发集团供图

温州网讯 近日，记者从市城发集团获悉，鹿城区滨江商务区洪殿片区渔械新村老旧房置换项目实现100%签约、全面腾空清零，将于近日启动拆除。200多户居民告别住了几十年的老楼，即将住进新房。

渔械新村由此成为全市首个以“以旧换新”方式实施有机更新的大片区。不靠行政征收，不搞大拆大建，全程零信访、零诉讼——这场老城安居的探索是怎么走通的？

算清对比账 老同事敲开最难开的门

渔械新村的9幢老楼大多建成于上世纪八十年代，普遍为多孔板结构，墙体斑驳、楼道逼仄，还挤在低洼地块，周边地势更高，每逢台风暴雨就积水。

小区里住的多是原渔业机械厂的退休职工，近八成家庭依靠养老金生活，改善居住条件，资金压力是绕不开的现实门槛。居民们早就盼着改造，还联名向政府递交过申请。

去年10月，鹿城区滨江街道联合市城发集团启动“以旧换新”项目，抽调精干力量组建工作专班，下设10个工作小组分头入户摸底。

可项目方案公布后，不少住户的热情反而冷了下来。

原渔业机械厂分管生产的副厂长、76岁的全老伯道出了缘由：2021年，同片区其他旧房拆迁，恰逢房地产市场行情高点，安置权益标准更高。这次渔械新村旧房评估价定为每平方米11500元，前后差距摆在眼前，很多业主心里不平衡，不愿和工作人员沟通，有人连门都不肯开。

今年3月，专班负责人找到了已经搬离小区的全老伯。他的老伴膝盖不便，夫妻俩多年前就搬进了有电梯的住宅楼。工作人员专程上门，把政策细则细细讲清楚，希望他发挥老党员、老厂领导的作用，帮忙和老同事沟通，别错过来之不易的安置机会。

让全老伯意外的是，专班的摸底做得格外细致。很多老同事多年失联，住址、子女信息连他自己都不清楚，工作人员却一一核实到位。他答应下来，陪着工作人员一起上门。

好几次，住户听见是全老伯来了，打开门后看清后面跟着工作人员，立刻要关门。全老伯就在门外劝：“关门解决不了问题，不妨先听听政策。”

老同事愿意给他面子，这才坐下来慢慢听置换政策。

一扇扇紧闭的门打开了，小区里观望的氛围开始松动。

先跑通一栋楼 邻居的结算单比解释更管用

政策听懂了，新的难题又来了。这批住户年纪普遍偏大，竞价选房、权益结算一套流程，对他们来说陌生又繁琐。怎么选到合心意的房子，成了第二道坎。

工作人员介绍，他们梳理出30个地块共474套房源，兼顾远近、户型、学区等不同需求，还协调物业开放实地看房，统一安排车辆接送业主实地走访，让户型、采光、配套现场看得明明白白。此外，还统筹了100多套周转房，优先保障困难家庭和低收入群体。

项目没有等全部住户达成一致才启动选房，而是以楼栋为单元，签约率达到90%就优先组织专场竞价，实行“一房一价、价高者得”，过程全程留痕、结果公开可查。全老伯所在的9幢共25户，最早达成90%以上签约率，成了整个小区的样板。

他原来那套房建筑面积57平方米，实际使用面积只有38平方米，一室一厅，空间局促。置换后，他选了怡河佳苑一套91.15平方米的三室户型，带双阳台。

“新房都已经装修好了，等通风几个月就住进去了。我们年纪大了，还是住电梯房踏实。”全老伯提起新房格外开心。

选完房，全老伯拿着结算清单和装修方案，和相熟的老同事交流。大家亲眼看见邻居的置换结果，听到实打实的算账过程，顾虑一点点消散。大家觉得，安置标准虽比不上几年前，但工作人员全程耐心陪同、有问必答，是真心想帮大家改善居住环境，将心比心，都愿意配合。

到今年3月底，243户业主里只剩9户没签约。

一户一策不套模板 最后9户各有各的解法

剩下的9户情况各不相同，有投资型业主，也有曾享受过拆迁红利、之后购入这里房产的住户。他们大多抱着等待拆迁的想法入手旧房，对比过往行情，很难接受眼下的置换权益。

“7栋四楼的一户则更为特殊，30多平方米的房子由4个人合伙出资买下，当初买入的每平方米单价接近28000元。4个人只登记一个人的名字，每次谈判刚有进展，对方都要回去征求另外三位合伙人意见，沟通反复拉锯。”工作人员说，这4人当初听信中介说法，以为这里很快就能拿到高额拆迁补偿。

工作人员反复和他们梳理现实：这套老房居住条件差，若放到二手房市场直接出售，行情并不乐观，亏损明显比走“以旧换新”更大。结合阶梯增购优惠政策，专班工作人员建议他们完成置换登记后再自行转让新房，把亏损幅度控制到最低。

看到工作人员为其多方奔走，4名投资人最终松口签约。

最后签约的住户曾拿过别处拆迁红利，心理预期较高。对这样的住户，工作人员反倒没有频繁上门，而是留出一段时间让他自己去了解当下二手房行情，客观对比不同选择的得失，等其心态转变后再沟通，最终签下协议。

截至目前，项目已组织10场竞价选房，完成新房置换206套，盘活国有存量房源价值2.44亿元。

工作人员总结，推进大片区“以旧换新”，最关键的是三件事：底子摸细、账目算清、服务做足。从入户摸底、看房选房、专场竞价，到结算、不动产登记，专班设置了一站式服务点，很多手续住户不用来回跑，材料提交后产权证可以邮寄到家。

专班负责人介绍，依托专班持续细致的群众工作，渔械新村平稳实现全部签约腾空，也验证了“自愿置换+存量盘活+片区统筹更新”模式的可行性。腾空后的地块纳入滨江商务区后续开发，用于完善道路、学校、住宅配套，形成“安居—盘活—提质”的闭环，为温州老城成片老旧住宅有机更新提供了可参考的样本。

来 源：温州晚报

原标题： 近日启动拆除！渔械新村成全市首个“以旧换新”改造大片区

100%签约零信访零诉讼，是怎么做到的？

记者 叶雄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com