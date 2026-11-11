央视新闻客户端 2026-11-11 09:22:10

近日，多地均有车主收到短信，称其购买的车辆因存在安全问题，正在被厂家召回。短信中显示的车主姓名、所购车辆车型、车牌等信息均准确无误。他们的车辆真的出现问题需要被召回吗？

近日，多地均有车主收到短信，称其购买的车辆因存在安全问题，正在被厂家召回。短信中显示的车主姓名、所购车辆车型、车牌等信息均准确无误。他们的车辆真的出现问题需要被召回吗？

车主程先生表示，短信说气囊有问题，伤人增加，启动召回。然后说如不实行召回，可能面临重大人身安全风险。同时车辆后续将取消质保服务，请在两个小时之内联系客服咨询办理。

程先生说因为之前在新闻里看到过有关汽车召回的消息，所以收到这些短信和通知时，自己并没有任何怀疑，顺手就点开了通知上面附带的网址链接，进入了一个与客服的对话框，随后被诱导下载会议软件进行所谓的线上理赔。

同一时段，北京市民张先生也收到了“召回通知”，通知里同样准确标明了车主姓名、车型、车牌号，以及带有公章的红头文件截图。所谓的客服同样给出了三个理赔解决途径。

北京车主张先生表示，客服发了三个选项：

第一个，上海客户去某4S店维修；

第二个，广州客户去某4S店维修；

第三个，北京客户只能选择登录网上二维码，然后联系客服线上理赔。

诱导车主下载指定软件

步步套取钱财

看似给了三个选择，实则车主只能选择线上办理这一个渠道。一旦点击了短信中的链接，接下来又会发生什么呢？

被迫选择线上理赔后，对方表示此次召回理赔受到国家监管，所以需要在会议软件内进行，并且车主要开通企业收款功能才能接收理赔款。开通此功能要先向指定账户进行转账。

车主 张先生：他先要求我验证一下账号，发的是虚拟转账，他说我给他转11.4元，他给我退回来11.4元，他就说没问题，账户没少钱。

随后车主按照对方的要求进行第二次转账测试，他们根本不会想到，转账中对方要求填入的所谓测试编码其实是转账金额，实际上转出的金额远远不是先前所说的小额测试。

车主 程先生：我当时脑子一下就宕机了，就是顺着对方的诱导往下走。他就说你转账超时了，我就看了一下我的账户少了20万元，所以我就知道这钱已经出去了。

如何防范此类精准诱捕式诈骗？

所谓的车辆召回，实际是不法分子精心策划的一场骗局。目前，部分受骗车主已经报案，案件正在侦办中。那么，该如何防范这种精准诱捕式的诈骗套路呢？

据北京警方介绍，在近期接报的相关案件中，诈骗分子主要通过发送手机短信和iMessage消息两种途径向车主发送虚假召回信息，然后利用车辆安全隐患、质保失效制造紧迫感，诱导车主点击钓鱼链接，提交身份证、银行卡、短信验证码，以此盗取资金。

北京市公安局朝阳分局刑侦支队反诈中心民警 王佳：他先通过不法途径获取到车主的基本信息，例如，电话、车辆型号等等，当收到这些涉诈短信的时候，通过二维码扫描进去后，会首先验证身份，验证通过，才会进行下一步。所以，有一些车主就发现，输入自己车辆的真实信息确实验证通过了，所以才会被他们迷惑。

警方提示，正规车企的车辆召回，不会通过陌生网址、线上会议办理理赔，更不会要求车主刷流水、向陌生账户转账。一旦收到类似通知，务必通过官方渠道核实，切勿随意提供验证码、轻易转账。

民警介绍，如果收到车辆召回信息，可通过三种渠道核实：

联系熟悉的4S店工作人员进行核实；

拨打车企官方电话进行核实；

在国家市场监督管理总局召回中心官网，录入车辆信息，查询是否有召回情况。

不法分子利用社会关切

勿信来源不明信息

据了解，11月4日和11月6日，国家市场监督管理总局缺陷产品召回中心集中发布多起车辆召回公告，涉及近十个品牌。根据相关公告，车企将针对涉及车辆进行免费检修，并采取追加固定装置、更改改进零部件、升级软件控制程序、更换部分总成等形式解决。不法分子正是利用集中召回引发的社会关注，伪造虚假通知实施诈骗。

目前，涉事的多家车企已先后发布声明，明确这些所谓的召回通知及所附文件均非官方发布，提醒车主切勿上当。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 多地车主收到“车辆召回”短信 确有其事吗？

记者 赵学荣 李林松

本文转自：温州新闻网 66wz.com