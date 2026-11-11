温州晚报 2026-11-11 09:38:00

11月10日，记者从温州市市场监管局获悉，该局已正式向社会发布2026年度全市网络交易监管十大典型案例，聚焦网络知识产权保护、线上竞争秩序规制、新业态消费者权益保障三大维度，每一起都对应市民日常网购中真实踩过的“坑”。

温州网讯 在刷直播下单、购买盲盒、办理流量包月服务时，你是否曾遇到“下单容易退钱难”“宣传内容和实际商品完全不符”等糟心事？由于多数单次纠纷涉及金额不高、普通消费者对违规边界不熟悉，不少人最后都选择不了了之，反而让部分线上经营者钻了空子。

11月10日，记者从温州市市场监管局获悉，该局已正式向社会发布2026年度全市网络交易监管十大典型案例，聚焦网络知识产权保护、线上竞争秩序规制、新业态消费者权益保障三大维度，每一起都对应市民日常网购中真实踩过的“坑”。

从本次公布的案例来看，直播电商领域的消费纠纷与违法违规行为仍是监管重点。2025年10月20日，瓯海区市场监管局开展网络交易日常监测时，发现温州某公司运营的抖音店铺直播过程中明确宣称“no退no换货”，该行为属于经营者单方面设置霸王条款、排除消费者法定售后权利，涉嫌违反《网络交易监督管理办法》相关规定。2025年10月30日，该局对当事人予以立案调查。经查，当事人所在温州某有限公司主营童鞋线上直播销售业务，2025年10月20日在抖音店铺“某某鞋铺”开展断码清仓童鞋直播销售，主播在直播间口头作出“no退no换货”的单方声明。涉案童鞋单价99.9元/双，本次直播仅成交1单，消费者下单后次日即完成全额退款，当事人未产生任何违法所得。案件办理阶段，执法人员依法固定直播销售价格、成交数量、退款记录等交易事实，调取直播电子数据固证文书，完整留存主播“no退no换货”口头声明原始直播画面。最终，市场监管部门对当事人作出行政处罚决定：责令当事人立即改正限制消费者退换货权利的违法行为，罚款1000元。

跨境电商领域的商标侵权案件，是本次公布案例中的重点之一。龙湾查处的贸易公司售假案中，当事人在无标识服装、裤子上私自打标、熨烫吊牌商标标识，将无标货品改装成“安德玛”“Nike”“Adidas”等多个国际品牌商品，通过速卖通、Shopify境外电商平台及独立店铺面向境外客户销售。经对店小秘ERP管理系统电子数据固证分析，2023年4月14日起至2026年1月17日，当事人共产生销售订单16869条，实际交易订单13886条，涉及38个品牌标识、商品16988件，涉案货值达430余万元，因涉案金额已涉嫌刑事犯罪，目前案件已依法移送公安机关追究刑事责任。

此外，乐清查处的医疗美容机构违法发布广告案中，乐清某医疗美容诊所有限公司自2025年9月底起，在其经营的美团店铺发布医疗美容服务项目广告，使用“全面部淡皱”“淡化黑眼圈”“填充支撑凹陷”“面颈眼提升”等诊疗效果表述，宣称的适用部位与所使用注射用A型肉毒素等药品说明书载明的适应症，及超声治疗仪等医疗器械注册证载明的适用范围不符，且无法提供相关证明材料。当事人虽持有《医疗广告审查证明》，但上述发布内容与审查样件不符，构成未经审查发布医疗广告、发布虚假广告，最终当地市场监管部门依法对其作出行政处罚。

市市场监管局相关工作人员表示，公布这些案例的目的，不只是引导网络经营主体知法守法，更是给所有消费者提个醒，在进行网络交易过程中遇到消费纠纷时，一定要留存好直播录屏、页面截图、消费记录，及时向相关部门投诉反映。

来 源：温州晚报

原标题： 温州公布2026年度网络交易监管十大典型案例 为消费者网购“避坑”支招

直播间“no退no换货”被罚1000元

记者 陈培培

本文转自：温州新闻网 66wz.com