乐清五兄妹为86岁母亲修了条“孝心天梯”

温州晚报 2026-11-11 09:38:10

一条石阶顺着崖壁回旋而上，430级台阶、11道弯，这是乐清市芙蓉镇雁南村黄珠连五兄妹自筹资金，在祖辈踏过的旧山径上，一级一级为86岁母亲修的“回家”路。日前，这家人的修路故事在网上走红，网友称他们是当代“愚公”，给这条路取名“孝心天梯”。

陈阿婆和子女在老宅小院中接受采访

五兄妹为母亲修的“孝心天梯”

温州网讯 一条石阶顺着崖壁回旋而上，430级台阶、11道弯，这是乐清市芙蓉镇雁南村黄珠连五兄妹自筹资金，在祖辈踏过的旧山径上，一级一级为86岁母亲修的“回家”路。

日前，这家人的修路故事在网上走红，网友称他们是当代“愚公”，给这条路取名“孝心天梯”。

一条路圆了老母亲十几年心愿

11月9日下午3时许，绕过一路山弯，记者驱车来到“孝心天梯”脚下。入口处堆着几袋编织袋装的石料，立着两块临时警示牌，上面写着“山路危险”。

“要回山上的家，这是仅有的两条路之一。另一条老路更险，荒草藤蔓长得比人还高，蛇虫都藏在里头。”五兄妹里排行老四的黄珠连说。

从山脚往上看，只见一条灰白色的石阶像一条线贴着崖壁往上折。拾级而上，前一段还算平缓，过了几道弯，坡陡然立起，石阶渐窄，外侧就是深谷，悬崖峭壁处，架了简易的竹栏杆，拉了网线作为防护，但走起来仍得留神。记者每走一段都要停下来喘口气，430级台阶，用了十五六分钟才登顶。

顶上是一段窄而平的水泥路，直通山上唯一的老宅。石头围墙的小院里种着花草，86岁的陈阿婆正悠闲地坐在院里晒太阳，几个子女围着她闲话家常，小院热闹而温馨。

花这么多时间、精力和钱修一条路，值得吗？86岁的老人真爬得动吗？面对网友的疑问，五兄妹说，这不是自我感动的冲动之举，而是想圆老母亲回老宅养老的心愿。

15岁嫁进黄家，陈阿婆就住在山上，开荒、养猪，靠这片山过了大半辈子。二十多年前丈夫离世，老屋破旧，五兄妹把她接到芙蓉镇，轮流在大哥、二哥家照顾。“各家有各家的日子，又不放心老人一个人在山上。”黄珠连说。

可搬下山后，老人总说住得不自在。“山下样样方便，她就是说不舒服。”黄顺发、黄顺平兄弟俩补充道。春天上山挖笋，清明上山扫墓，夏天上山纳凉……住在山下村里，老母亲隔段时间就想往山上跑。2023年，一家人把老宅简单收拾到能遮风挡雨，老人回山里的心更迫切了。

以前上山只有一条路，在老屋东北侧。那条路背阴、潮湿、沟多，荒草藤蔓比人高，蛇虫藏在里面。“天稍微暗一点，我们山里人也不敢走，一趟上来慢一点要30来分钟。”黄顺发说。

看着母亲一心想回山里的老宅，走老路又不安全，十几年来五兄妹一直想修一条“回家路”。前些年手头不宽裕，今年有了余钱和时间，黄珠连便把修路提上日程。

修不修、怎么修，其实一开始兄妹内部也有过分歧。最大的顾虑来自黄顺发：没请专业队伍，山势又陡，“怕路修不起来，也怕万一出事”；也有人担心，将来村里若把通车公路修下来，这钱会不会白砸。最终大家统一意见：先干起来。兄妹决定修整悬崖南侧那条荒废多年的旧山径，有钱的出钱，有力的出力。

阿婆拿出5万元养老钱修路

盛夏八月，太阳晒得厉害，一家人按各自本事分工搭伙：黄珠连是主心骨，对接材料、盯现场，把控进度；哥哥黄顺发、黄顺平和两位表哥出力，包揽搬石头、拌水泥这些重活；姐姐黄河兰和黄珠连的丈夫管后勤，侄子侄女一得空也上山搭把手。

修到一半，五六万元已经投进去，开销却远超预期。最陡那段材料人挑不上去，一家人一度商量着放弃。最后是黄珠连的儿子出了主意，找无人机运料。眼看就要停手的当口，陈阿婆把自己攒了多年的5万元的养老钱拿了出来，那是她省吃俭用一直舍不得花的压岁钱和养老金。路，才又往上修了一截。

今年10月底路修好后，陈阿婆也安心住回了山上老宅。黄珠连给记者看了一段母亲登山的视频：兄妹几人挑着日常用品和吃食走在前面，老人双手拄着竹棍跟在后面，一步一步往上走。

“母亲年纪大了，虽然能走，但不会经常上下山。”黄珠连说，“这条路主要是方便子女晚辈上来看她。我们年纪也大了，平时走一走，也算锻炼身体，现在上山一趟只用七八分钟。”

陈阿婆在山上的日子很简单：种菜、洗衣服、打扫院子、坐在院子里发呆，平日里主要由大姐黄河兰陪住照顾，其他兄妹有空就上山。

问及为何非要住在山上，陈阿婆笑逐颜开，用方言说：“早上起来太阳照得到，日落就休息，山上空气好，过得很舒服、很开心。”

路修好了，游客也来了

修路视频在网上传开后，故事很快出了山，“孝心天梯”走红，上个周末，山下停了不少车，有人专门来走这条路。也有人建议黄家把院子改成民宿。“这个还没想，”黄珠连说，“我妈住得舒服就行。”

点赞之外，另一种声音也来了。

“占林地了吗？”“是不是破坏森林？”面对一条条质疑评论，五兄妹也有些不知所措。他们说，这条路是祖辈常走的老路，“小时候和母亲挑担都从这儿过。我们没砍一棵树，也没有破坏森林，只是把野草清了，把路基重新砌起来。”

“没钱，也没人给我们出主意。”兄弟姐妹当时便决定自己先干。走红之后，他们担心会不会被责令“恢复原状”。

眼下还有一件更急迫的事：人多了。“我们以为就是自家人和村里人走走，没想到那么多户外爱好者和游客来打卡。万一出个事情，该怎么办？”黄珠连说。她打听过，装护栏是一笔不小的费用，兄弟姐妹凑钱修路后手头都不宽裕，护栏一时做不起来。他们正在琢磨，怎样提醒来的游客注意安全。

不过，陈阿婆还是很开心“孝心天梯”建成了，说起现在的日子，她语气里全是满足。

来 源：温州晚报

原标题： 乐清五兄妹为86岁母亲修了条“孝心天梯”

记者 陈怡/文 张啸龙/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com