央视新闻客户端 2026-11-11 09:22:10

全国铁路列车车次编排改革顺利推进，11月25日0时起始发开行的普速旅客列车、11月24日18时起始发开行的货物列车将正式使用新车次。第一批实行新车次的列车车票，今日起陆续发售。动车组列车车次此次变更暂时保持不变，将于12月下旬实施变更。

全国铁路列车车次编排改革顺利推进，11月25日0时起始发开行的普速旅客列车、11月24日18时起始发开行的货物列车将正式使用新车次。第一批实行新车次的列车车票，今日起陆续发售。动车组列车车次此次变更暂时保持不变，将于12月下旬实施变更。

按照2026版《列车车次编排规定》，普速旅客列车使用Z、N、V字头字母。

Z按英文字母读音，表示最高运行时速160公里的快速旅客列车，车次编排为Z1-Z1998；

N按英文字母读音，表示最高运行时速140公里的快速旅客列车，车次为N1-N1998；

V按英文字母读音，表示最高运行时速120公里的普速旅客列车，其中，快速旅客列车车次编排为V1-V5998，普通旅客快车车次为V6001-V6998，普通旅客慢车车次为V7001-V7998。

货物列车方面，货运班列车次字母由“X”全部改为“B”，与既有货运班列号段基本对应，其他货物列车车次仍然采用无字头字母的编排方式。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 第一批新车次列车车票 今起陆续发售

本文转自：温州新闻网 66wz.com