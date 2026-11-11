保加利亚宣布11日全国哀悼 悼念连环车祸遇难者
新华网 2026-11-11 09:22:11
保加利亚政府10日宣布，11日为全国哀悼日，以悼念该国发生的连环车祸遇难者。
保加利亚政府10日宣布，11日为全国哀悼日，以悼念该国发生的连环车祸遇难者。
保加利亚政府在一份声明中向遇难者家属表示慰问，并表示保加利亚所有国家机构将在11日降半旗致哀。
保加利亚东部城市扬博尔附近一条高速公路10日发生两起严重连环车祸事故，涉及86辆轿车和重型货车，已造成11人死亡。据保加利亚卫生部称，目前仍有50人住院治疗。保加利亚内政部表示，事故很可能是因突如其来的浓雾造成。目前，事故原因正在调查中。
来 源：新华网
原标题： 保加利亚宣布11日全国哀悼 悼念连环车祸遇难者
记者 林浩
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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