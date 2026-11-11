中足联：中超本土球员顶薪维持500万元不变，中超外援顶薪300万欧元不变
央视网 2026-11-11 09:22:11
近日，中足联印发《中国足球职业联赛俱乐部财务健康审核实施细则（试行）》，自2027年1月1日起试行。
近日，中足联印发《中国足球职业联赛俱乐部财务健康审核实施细则（试行）》，自2027年1月1日起试行。其中，中超俱乐部年度总支出上限、国内球员及外援薪酬限额均沿用此前标准。根据细则，中超俱乐部年度总支出不得超过6亿元人民币；国内球员个人税前年薪上限为500万元，平均税前年薪上限为300万元。外援方面，中超外援个人税前年薪上限仍为300万欧元，外援年度税前薪酬总额上限为1000万欧元。如俱乐部选择将入籍球员按外籍球员薪酬标准计算，相关薪酬总额上限为1200万欧元，但非入籍外援部分仍不得超过1000万欧元。
来 源：央视网
原标题： 中足联：中超本土球员顶薪维持500万元不变，中超外援顶薪300万欧元不变
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