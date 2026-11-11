中国新闻网 2026-11-11 09:19:40

据山东省地质矿产勘查开发局11月10日消息，日前投用的中国地矿领域首台全自动化钻机——ZJ50DB/XD70DB，将中国深部岩芯钻探的最大深度提升至7000米级。

据山东省地质矿产勘查开发局11月10日消息，日前投用的中国地矿领域首台全自动化钻机——ZJ50DB/XD70DB，将中国深部岩芯钻探的最大深度提升至7000米级。

据悉，该设备由山东省地矿局第六地质大队联合中国地质装备集团有限公司研制，在四川省甘孜藏族自治州鲜水河断裂带科研钻探项目现场起塔投用。

11月9日，中国地矿领域首台全自动化钻机——ZJ50DB/XD70DB在四川省甘孜藏族自治州鲜水河断裂带科研钻探项目现场起塔投用。 (山东省地矿局第六地质大队 供图)

该设备集智能化、数字化、自动化于一体，配备全井场数字化集中控制等多套系统，多项技术为中国国内首创。设备可通过配套工艺切换，分别实施最大深度5000米的标准化油气钻井，以及最大深度7000米的绳索取芯钻探，兼顾快速成井与深部高质量取芯两类需求。

鲜水河断裂带海拔4300米，是青藏高原东缘活动强烈的地震断裂带。该项目设计深度2800米，终孔口径不小于122毫米，将采用定向钻进技术斜向贯穿断裂带深部关键层位，系统获取岩芯样品。钻孔完钻后将保留，用于长期科学观测。

据了解，该项目可为揭示断裂带深部结构、物质组成与物理化学性质提供直接依据，对深化发震理论研究、推动区域防震减灾、服务重大工程建设具有支撑作用。(完)

来 源：中国新闻网

原标题： 中国深部岩芯钻探最大深度提升至7000米级

作者 周艺伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com