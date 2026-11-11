浙BA小组赛十轮战罢，温州队苍南队已提前出线 瑞安队出线形势一片乐观

温州都市报 2026-11-11 09:38:10

11月9日晚，2026浙BA省级争霸赛小组赛第十轮战罢。从11月2日到9日，联赛以“8天两轮”的密集节奏猛推24场较量，浙C军团交出了一份堪称完美的答卷：温州、瑞安、苍南三队合计5战全胜，其中三场得分过百。

温州网讯 11月9日晚，2026浙BA省级争霸赛小组赛第十轮战罢。从11月2日到9日，联赛以“8天两轮”的密集节奏猛推24场较量，浙C军团交出了一份堪称完美的答卷：温州、瑞安、苍南三队合计5战全胜，其中三场得分过百。

11月的开局，对温州三队而言是一场体能储备与后勤管理的双重考验。温州队坐拥两场主场之利，11月4日先以103:69大胜金华，半场即建立35分优势，颜谋植荣膺MVP；四天后又以109:69横扫衢州，18岁“矿大男孩”朱浩元全场得分突破30+，温州四个主场得分全部破百，堪称“魔鬼主场”。两战净胜74分，温州队战绩来到7胜2负，凭借小分优势坐稳C组第一，已提前4轮锁定出线席位。

瑞安队则经历了“一客一主”的奔波考验。11月3日客场挑战临安，瑞安开局迅速拉开比分，顶住对手反扑后以94:82拿下关键一胜；11月7日回到主场再战临海，双方比分多次交替领先，陈小康、戴子特、余文杰等多人轮番发力，最终以90:80力克这个B组直接竞争对手，拿下“卡位战”，并且主客场双杀对手。瑞安队6胜2负稳居B组第二，与丽水、永康、临海同处第一集团，出线形势乐观。

苍南队则因赛程安排恰逢一轮轮休，获得了宝贵的喘息窗口。11月9日客场面对刚刚掀翻富阳、士气正盛的嘉兴队，苍南队上半场便打出60:26的悬殊比分，梁正东与陈允龙双双砍下“20+”，陈允龙三分4投4中，梁正东三分7中5，曾国鹏三分5中3，全场100:73轻取对手。此役过后，苍南战绩来到7胜1负，虽暂列D组第二，但已提前确保晋级淘汰赛。值得一提的是，D组“死亡之组”的混战仍在继续：嘉兴、湖州同为4胜5负，宁波、义乌4胜4负，四队争夺剩余两个出线名额，苍南和富阳这两支第一档球队，正是他们最后四轮“咬一口就赚到”的目标。

小组赛还剩最后四轮，温州三队本周将再度同时出击。11月13日，瑞安队客场挑战B组第一的丽水队，这场直接对话将极大程度决定B组头名归属；11月14日，温州队主场迎战玉环，苍南队同日坐镇主场对阵湖州。三线并进，温州篮球的11月冲刺，才刚刚开始。

来 源：温州都市报

原标题： 浙BA小组赛十轮战罢，温州三队出线形势如何？

温州队苍南队已提前出线 瑞安队出线形势一片乐观

记者 严嘉瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com