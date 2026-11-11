小学毕业照拍摄悄然“做减法”？ 校服一套、校园半日拍成为不少毕业班的更优选
温州网讯 秋季开学不久，市区不少小学毕业班的家长群里，毕业照拍摄已被提上日程。与有段时间动辄换四五套服装、奔赴外景地拍摄的“大阵仗”不同，今年毕业照拍摄正悄然“瘦身”——只穿校服、校内取景、半日拍完，成为越来越多班级的选择。
“就在学校里面拍，只穿校服，没有换其他服装，双机位，人均100元左右。”市区某公立小学六年级一名家长说，班里四十几个孩子，家委会找了一家摄影机构进校拍摄，“省力省钱又省时间，在校园里拍也更有纪念意义。”
这样的“简约派”并非个例。另一所公立小学毕业班家长介绍，孩子班级的毕业照同样安排在校内完成，“不用出去拍外景，家长不用陪同，送到学校就行，分成几个小组，每个小组一名家长进去帮忙。”这名家长算了一笔账：费用不到300元，家长省心，孩子也不折腾。“其实对孩子来说，能有照片留下童年记忆就足够了，他们才不在乎拍了几套衣服。有些男孩子本来就对拍照有抵触，看到化妆更反感，简单拍反而配合。”
采访中，多名家长不约而同提到“意义远比形式重要”。一名家长回忆，自己小学毕业时就是全班在操场上和老师、校领导拍一张大合照，“不是反对拍毕业照，也不是说非要跟我们小时候一样一张合照搞定，而是觉得要有个度，不必一味讲究换了几套服装、入册多少张照片。”
当然，仍有部分班级选择更“丰富”的方案。另一所公立小学毕业班家长表示，孩子班级找了摄影机构，四套衣服、外景拍摄，每人398元。“这个价格还算可以接受，毕竟六年小学时光是孩子学习生涯中最长的一段，同学感情也特别纯洁，拍几套毕业照，算是留下美好回忆。”
也有私立学校家长透露，班级毕业照起初报价每人1300元左右，后因大家觉得太贵，换了一家500元左右的机构，入册照片120张左右，个人写真5张，机构提供4套服装，底片全送，另赠毕业视频和证件照电子版，需一天或两个半天完成拍摄。
值得关注的是，毕业照拍摄的时间也在提前。相较于前些年集中在毕业前夕拍摄，如今不少班级秋季就安排拍摄。而从“多套服装+外景”到“校服一套+校园半日”，毕业照的“减法”背后，是家长对性价比与纪念意义的重新权衡。
“记得幼儿园毕业去公园拍，一个孩子起码要一个家长陪着，半天下来孩子累、家长更累。”一名家长的话道出不少人的心声，“到了小学毕业照，在保留童年回忆的前提下能一切从简，我想很多家长跟我一样是支持的。”
从一张大合照，到多套服装、精修入册，再到如今回归校服与校园，毕业照的形式几经变化。变的或许是拍摄方式，不变的，是那一张张照片里定格的童年与同窗情谊。正如一名家长所言：“意义远比形式重要。”
专家点评：
周奇（温州大学教育学院教授、家庭教育研究院院长）
仪式感做减法，教育意义做加法
毕业照“做减法”是家庭教育的理性回归。告别攀比与繁琐，回归校园与校服，聚焦于同窗情谊与成长记忆本身。这不仅减轻了家长负担，更给孩子上了一堂生动的价值观课：珍贵的回忆不在排场，而源于真实的情感与陪伴。仪式感做减法，教育意义做加法。
来 源：温州都市报
记者 蔡挺
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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