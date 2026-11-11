温州都市报 2026-11-11 09:38:11

近日，一名39岁外来务工女子在废品站作业时遭遇意外，右上臂被机器完全离断，温州医科大学附属第一医院创面修复科医疗团队争分夺秒开展高难度断肢再植手术，历经多阶段救治，成功为患者保住患肢，打破了重伤断臂难以恢复功能的预判。

温州网讯 近日，一名39岁外来务工女子在废品站作业时遭遇意外，右上臂被机器完全离断，温州医科大学附属第一医院创面修复科医疗团队争分夺秒开展高难度断肢再植手术，历经多阶段救治，成功为患者保住患肢，打破了重伤断臂难以恢复功能的预判。

患者张女士为河南人，长期从事废品回收工作。事发当日，废品作业机器突发失控，锋利部件瞬间切割其右上臂，造成整条上臂完全离断，伤口大出血不止。突发的意外让张女士瞬间陷入绝望，工友见状立刻拨打120急救电话，并紧急联系家属。

事故发生一小时后，张女士被紧急送至温医大附一院急诊科。此时她面色惨白、失血严重，右上臂完全离断，骨骼、肌腱外露，伤情凶险。急诊科医生快速评估伤势后，第一时间上报创面修复科，由主任医师王健、主治医师杜胜虎牵头组建救治团队，开启多学科协同急救。

王健介绍，上臂肌肉组织丰富、缺血耐受度极差，断肢再植黄金时间仅6至8小时，每一分钟延误都会大幅降低手术成功率，严重影响后续肢体功能。术中探查发现，患者伤情远超预判，存在肱骨中下段粉碎性骨折、肱动脉长段断裂血栓、多条神经肌腱撕裂等多重损伤，前臂肌肉已出现缺血性病变，手术难度极大。

为最大限度保住患肢、恢复肢体功能，医疗团队制定了分步精细手术方案。术中，医生在高倍显微镜下精准操作，逐层清创清除碎骨与坏死污染组织，保留完好的血管、神经与肌腱；及时开展筋膜室减压，规避肌肉坏死风险；对粉碎骨折端复位后，通过钢针与外固定架稳固骨骼。

杜胜虎介绍，此次手术最大难点在于肱动脉长达6厘米的缺损，无法直接吻合。医疗团队巧妙取用患者对侧小腿大隐静脉倒置移植，精准吻合血管。当断裂手臂瞬间恢复血色、动脉搏动恢复，再植手术最关键的通血环节顺利完成。随后，团队逐一修复静脉与四根主干神经，为患肢恢复供血与神经传导功能。

术后，患者面临血管危象、伤口感染、肌肉萎缩等多重风险。医院医护团队实行24小时全天候监护，动态监测肢体血运，精细化护理伤口，配合光子治疗、镇痛干预，帮助患者平稳渡过多重危险关口。后续患者又先后接受创面皮瓣、皮片移植修复手术，彻底控制创面感染。

为助力肢体功能恢复，数月后医疗团队为患者实施骨折固定置换手术，拆除外固定架、植入钢板，并松解粘连的神经肌腱。术后患者右臂成功实现屈肘活动。医院康复团队随即为其定制个性化康复方案，通过关节活动、肌力训练、神经修复训练，循序渐进唤醒肢体功能。目前，张女士手臂功能正稳步恢复。

针对此类高发意外伤害，医生特别提醒，意外发生后，需立即用干净纱布加压止血，必要时近心端规范使用止血带；离断肢体遵循干燥、密封、冷藏原则，包裹密封后冰水间接冷藏，严禁浸泡液体、直接接触冰块；同时第一时间送往具备断肢再植资质的医院，为手术救治争取黄金时间。

来 源：温州都市报

原标题： 机器失控致上臂完全离断 温医大附一院极限施救保肢成功

记者 王春霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com