温州都市报 2026-11-11 09:38:11

近日，芒果TV综艺《后会友期》火爆出圈，嘉宾厉娜与许飞节目里聊到的鸭舌也迅速走红，多名网友发帖称自己所在地区的鸭舌已售罄。昨日，记者走访发现，温州多家绝味鸭脖门店顺势推出“厉娜同款”套餐，鸭舌销量迎来一波消费热潮。

温州网讯 近日，芒果TV综艺《后会友期》火爆出圈，嘉宾厉娜与许飞节目里聊到的鸭舌也迅速走红，多名网友发帖称自己所在地区的鸭舌已售罄。昨日，记者走访发现，温州多家绝味鸭脖门店顺势推出“厉娜同款”套餐，鸭舌销量迎来一波消费热潮。

热度效应

多家门店鸭舌销量明显上涨

11月8日晚，在绝味鸭脖（龙湾吾悦广场店），记者看到店员正忙着给顾客打包订单。市民李女士是看完节目特意过来买鸭舌的，她说，“来尝尝这份带着回忆的鸭舌。前几天已经来买了一袋，今天打算多带点回去。”

该门店店员告诉记者，这几天鸭舌销量比平时涨了一大截，一天能卖出6～10公斤。”绝大多数顾客应该都是冲着这波热度来的，进门直接要‘厉娜同款’。我们已经主动加大了库存，鸭舌、鸭脖两类爆款目前都供不应求。”

11月9日上午，记者分别走访了两家绝味鸭脖门店。欧洲城中心门店工作人员介绍，现在更多的订单来自线上。“线上专门上架了多款“厉娜同款鸭舌”引流套餐。比如‘50元绝味解馋鸭舌’套餐、‘买50元鸭舌送20元鸭脖’套餐等，还有抵扣优惠券等。”该工作人员表示，近期直播间也围绕综艺话题造势，带动线上下单、到店核销。“之前鸭舌只是常规畅销品，这几天成了爆款。之前我们备一包都会有剩余，现在根本不够，已经向总部申请追加备货。”

此外，记者关注到，温州滨江万象城这两天也挂出了“想来温州吃正宗鸭舌吗 厉娜”的广告牌，吸引不少游客打卡。借着综艺流量，一边是门店承接厉娜同款鸭舌的订单，一边是本地商城顺势向游客推介本土特色温州鸭舌。

借助流量

建立“温州鸭舌”的品类标准话语权

为何像这类慢综艺里嘉宾随口安利的零食，比商业广告更容易出圈？

温州大学创新创业学院院长、国家级创新创业学院负责人施永川分析，厉娜在《后会友期》中提及鸭舌，嵌在老友叙旧的对话流里，是“人”在聊过去的事，而非“代言人”在完成任务。“这种无脚本感让观众放下戒备，把信息当作‘朋友间的真实分享’来接收，说服力远高于精心设计的广告段落。因此，综艺里嘉宾随口一提能引爆抢购，核心在于它绕过了观众对商业广告的心理防线；观众下单的驱动力，往往是“我想体验厉娜当年那种快乐”，消费者将对嘉宾的好感与节目营造的怀旧情绪，迁移到了那包鸭舌上。”

施永川认为，当前流量基于“厉娜同款”这个综艺符号，而非“温州鸭舌”这个产地品牌。温州占据全国鸭舌产量四成以上，年产值可观。短期热度会退，但品类认知可以留存。要把“温州鸭舌”的产地品牌标签与综艺热度做并置传播，让消费者在搜索“厉娜同款”时，接收到“最好吃的鸭舌来自温州”的信息。头部温州品牌可以联合行业协会，借这波关注度做一轮消费者教育：什么样的鸭舌是好鸭舌、温州鸭舌与其他鸭舌的区别在哪里。当消费者想买鸭舌时，脑子里浮现的是“要买温州产的”，这才是把一次脉冲流量，转化为产地品牌长期溢价的根本路径。

来 源：温州都市报

原标题： 门店卖到断货，综艺带火“厉娜同款鸭舌” 温州鸭舌如何接住流量红利？

记者 林吉祥

本文转自：温州新闻网 66wz.com