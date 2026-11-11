数智赋能全域共治，温州上线“浙里食安科普宇宙”数字化平台

潮新闻 2026-11-11 09:38:11

“浙里食安科普宇宙”数字化平台历经数月打磨建设，于近日正式上线。从温州市市场监管理局获悉，温州作为全省食安科普数字化的唯一试点城市，此举旨在深入落实食品安全“四个最严”要求，破解传统食安科普形式单一、触达有限、供需脱节等难题，为全省食品安全治理现代化提供温州样板。

“浙里食安科普宇宙”数字化平台历经数月打磨建设，于近日正式上线。

从温州市市场监管理局获悉，温州作为全省食安科普数字化的唯一试点城市，此举旨在深入落实食品安全“四个最严”要求，破解传统食安科普形式单一、触达有限、供需脱节等难题，构建数字赋能、趣味传播、精准服务、融合共治、闭环运营的食安科普新格局，为全省食品安全治理现代化提供温州样板。

“浙里食安科普宇宙”上线仪式在温州举行。部门供图

“宇宙”之中有什么

通过手机搜索，即可登录“浙里食安科普宇宙”。从中发现，平台深化数智驱动与场景创新，打出了科普服务“组合拳”。

平台兼顾智能与趣味，打造沉浸式科普新场景。一方面，依托人工智能、VR/AR等前沿数字技术，构建“AI大脑”数字底座，开发AI智能问答、食材拍照识别、VR实景样板等3个功能应用，实现7*24小时全天候免费食安咨询；另一方面，全国首创“浙里食安快乐家族”IP形象体系，配套推出“游乐园”AI短剧+科普剧情游戏、“拍一拍解锁果蔬园”等近10个轻量化、互动化载体，将食安知识转化为喜闻乐见的视听内容和互动体验，推动食安科普从公众“被动观看”向“主动参与”转变，让科普既有“意义”更有“意思”。

平台兼顾集成与精准，构建分众化服务新体系。纵向贯通国省市县四级，精选权威图文视频近5000条，归集法律法规、规范性文件、国家标准等1840部，制作分层分类题库6135题，开发入市帮、游乐园、拍一拍、学一学、考一考、检一检、看一看、问一问、逛一逛九大模块，打造食安科普全链集成服务。同时，构建用户精准画像体系，对身份标签、行为数据进行大数据分析，为社会群众、从业人员、执法人员、网格员四类核心群体提供差异化、专属化科普服务，实现从“大水漫灌”向“精准滴灌”转变。如“考一考”模块，可适配不同群体测评，既为监管部门开展常态化练兵提供数字化支撑，也为从业人员规范提升提供轻量化工具。

手机搜索“浙里食安科普宇宙”即可登录。部门供图

平台还兼顾场景与长效，塑造社会化共治新格局。推动“食安科普+”跨界融合，将科普与民生服务、产业发展、基层治理等场景深度绑定，部署“百姓点检”“食安请你督”等活动模块，打造“浙产好食品”“餐饮美食”“食安共富幸福村”等专属推介区，持续拓宽食品安全综合价值空间。整合线下科普基地、研学点位、共治中心等资源，提供场馆介绍、在线预约、活动报名等服务，实现“线上学习、线下实践”无缝衔接。同步建立个人成长档案和积分激励体系，激发公众主动参与内生动力，实现食安科普可持续、可迭代、可推广。

“宇宙”迷人为什么

“浙里食安科普宇宙”推动多元协同与资源整合，堪称激活了科普长效“源动力”。

平台丰富内容供给，夯实科普资源根基。温州市监部门建立常态化更新机制，组建专家及运营团队，持续丰富平台科普内容。上线以来，“拍一拍”模块食材种类由果蔬类拓展到水产、禽畜肉、蛋类，已增加至74种；“看一看”模块获中国食品报、食品伙伴网、中国科普网、市说新语、浙里好市监等授权，科普视频及链接存量已达到636条。还开发了科普达人投稿通道，激励社会群众参与科普创作，定期收集用户意见建议，推进功能持续优化迭代。

温州市监部门开展的试点体验季活动现场。部门供图

平台增强试用体验，激发全民参与热情。温州市监部门以食品安全宣传周为契机，全域开展“浙里食安科普宇宙”试点体验季活动，结合各种载体，在热门商圈、网红街区、旅游景区等地打造沉浸式、互动式科普体验，全面测试功能模块，广泛收集公众使用反馈。同步做好“浙里食安快乐家族”IP品牌推广，为省级发布做好预热，计划在市县两级举办13场各具特色的体验季活动，目标覆盖100万群众。

平台深化多方联动，构建共治共享格局。市市监局加强省市联动，归集了全省11个地市超50G科普素材，集中展示121款浙产好食品、128家特色餐饮、313款地道小吃并标注推荐来源，引入红榜推荐商家，实现科普资源全省集成、先进典型有效激励的氛围。同时，拓展长三角联动，协调区域研学资源，推动小程序研学点位增至150个，丰富跨区域食安研学供给。此外，密切政企联动，积分商城先后上架3大品牌14类面值优惠券19万张、价值38.8万元，有效提升用户粘性。

“宇宙”上线凭什么

围绕“浙里食安科普宇宙”的打造，温州市场监督管理局强化组织统筹与机制保障，下好科普工作“先手棋”。

该局出台配套机制，强化政策保障。去年底，“AI+食安科普”项目被争取纳了入2026年“浙里食安”攻坚项目清单，同步出台《温州市探索“AI+食安科普”机制改革的实施方案》和《温州市食品安全科普创作与推广工作指引》，明确“AI智能驱动、平台全域承载、部门协同联动、数据闭环治理、全民广泛参与”食品安全科普体系，聚焦重点人群、重点场景、重点时段常态化开展智能化、精准化食安科普。

平台在经过数月打磨建设正式上线。部门供图

该局建强专班团队，夯实组织根基。纵向组建15人骨干专班，集结了46人团队，与省级部门、市级业务专家、县级基层队伍等开展29次头脑风暴和意见征集，前后进行54次优化迭代。横向加强与市相关部门通力合作，为平台上线提供网络安全保障。

该局还广泛征集意见，精准对接需求。专班团队在建设过程中坚持用户思维、需求导向，带着平台摸板走进市监基层站所、食品企业、社区、大学课堂和幼儿园，通过走访座谈、模拟试用、问卷调查等方式，与各界深入交流，分类梳理界面操作、内容表达、功能设置、服务获取等需求，累计收集优化建议372条，全部整改落实，推动功能更贴合基层实际、更符合群众期待。

来 源：潮新闻

原标题： 数智赋能全域共治，温州上线“浙里食安科普宇宙”数字化平台

记者 徐明

本文转自：温州新闻网 66wz.com