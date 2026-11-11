永嘉县委书记钟方成走访调研县委统战部

永嘉发布 2026-11-11 09:37:31

11月9日，永嘉县委书记钟方成到永嘉县委统战部走访调研。

11月9日，永嘉县委书记钟方成到永嘉县委统战部走访调研，他强调，要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，推动统一战线各方力量凝心聚力、同频共振，为奋力向经济强县迈进画好最大同心圆。永嘉县委常委、统战部部长唐红专参加。

座谈会上，钟方成认真听取了永嘉县委统战部的工作汇报，并对统战部门在思想引领有力、服务大局有为、专项治理有效、自身建设有方等取得的成效给予充分肯定。他指出，“十五五”是永嘉县向经济强县迈进的关键时期，统战部门要充分发挥联系广泛、资源丰富的独特优势，完善“大统战”工作格局，广聚思想共识、广联各界人士、广汇发展资源，为永嘉加快建设经济强县汇聚强大合力。

钟方成强调，要把牢思想政治引领主线，持续画好最大同心圆，把思想政治引领融入日常、抓在经常，不断增进对中国共产党的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，引导广大统战成员同心同德、同向同行。要做好统战特色品牌，打通内外联动通道，做好内外永嘉人沟通联动文章，主动对接产业发展、抱团发展、创新创业。要激活乡土资源力量，助力乡村振兴与共同富裕，立足在地文化、侨乡资源、生态禀赋，激活“原乡人、返乡人、新乡人”三类人才活力，让家乡成为追逐梦想、安放理想的热土。要抓实民营经济，护航“两个健康”，进一步优化营商环境，深化“两个健康”直通车政企恳谈会等机制，精准为企业纾困解难，助力民营企业家健康成长，引导民营企业积极履行社会责任，充分释放民营经济活力。要坚决守牢安全底线，坚持我国宗教中国化方向，提高宗教事务治理法治化水平。要进一步加强自身建设，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断提升统战干部的专业能力和综合素质。

来 源：永嘉发布

原标题： 钟方成走访调研县委统战部

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com