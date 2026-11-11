苍南发布 2026-11-11 09:38:00

11月9日，苍南召开农业全产业发展座谈会，分析研判苍南县农业全产业发展形势，共商全链条升级路径，聚力推动农业全产业链高质量发展。

11月9日，苍南召开农业全产业发展座谈会，分析研判苍南县农业全产业发展形势，共商全链条升级路径，聚力推动农业全产业链高质量发展。苍南县委书记林海涵出席会议并讲话，苍南县领导陈天杰、黄瑞顶等参加会议。

会上，苍南县农业农村局、苍南县林业中心、苍南县渔业中心分别汇报产业发展思路。与会企业代表结合生产经营实际，聚焦完善梯度培育机制、延伸农产品加工链条、优化农业金融政策、创新跨界融合业态等重点方向深入交流探讨，积极建言献策。

据了解，近年来苍南农业特色产业持续壮大，番茄、紫菜、虾皮等产业链不断拓展延伸，海产品产业链向百亿级产业集群稳步迈进，“山海苍南·七彩农业”区域品牌影响力持续提升，产业呈现特色化、品牌化、集群化发展态势。作为省级重点林区县，苍南林地面积约94万亩、森林覆盖率55.59%，多项林业试点走在温州市前列，生态保护与产业富民协同推进。此外，苍南海洋渔业资源禀赋突出，紫菜、大黄鱼等特色养殖基础扎实，当前正锚定核心定位优化布局、延伸链条，探索差异化发展路径。

林海涵指出，苍南生态资源禀赋优越，农、林、渔产业根基扎实、特色鲜明，“三农”工作成效显著、优势突出。要立足现有发展基础，精准补齐短板弱项，加快推动资源优势向产业优势、价值优势转化，切实为苍南县经济社会高质量发展注入农业发展动能。

林海涵强调，要持续放大特色产业优势，深挖增值潜力，培育新增长点，以产业振兴助力乡村振兴。要坚守绿色发展底线，统筹生态保护与产业开发，做好生态价值转化文章。要聚焦全产业链提质升级，以标准化、规模化、品牌化为抓手，持续延链、补链、强链，向价值链高端攀升。要强化科技人才支撑，加大农创客队伍培育力度，稳妥推行乡村运营人才制度，深化产学研协同创新。要强化要素保障，全力攻坚项目招引落地，以重大项目撬动产业能级跃升。

来 源：苍南发布

原标题： 苍南县召开农业全产业发展座谈会

记者 吴银林

本文转自：温州新闻网 66wz.com