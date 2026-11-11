在温州山水，邂逅昆曲里的谢灵运

央广网 2026-11-11 09:59:25

清晨到日暮，芙蓉古村的卵石巷、楠溪江上的竹筏、水亭祠里的永昆，三个地方，三种节奏，如同楠溪江串起来的温州永嘉，走着走着，就走进了谢灵运写过的那片山水。

央广网2026年11月11日报道

清晨到日暮，芙蓉古村的卵石巷、楠溪江上的竹筏、水亭祠里的永昆，三个地方，三种节奏，如同楠溪江串起来的温州永嘉，走着走着，就走进了谢灵运写过的那片山水。

芙蓉古村：卵石巷里慢下来的时间

清晨的芙蓉古村，卵石寨墙还带着露水的湿意。

芙蓉古村亭台（央广网记者 尚天宇 摄）

从东寨门踏入"如意街"，脚下是被岁月磨得光润的卵石，两侧是斑驳的老宅与缓缓流淌的沟渠。

这座按"七星八斗"布局的宋代古村，没有喧嚣的商铺，只有老人坐在门槛上择菜，猫从墙头懒懒地跳下来。村中的芙蓉亭临水而立，飞檐翘角倒映在池中，几只鸭子从亭下悠然划过。沿着寨墙走，触摸那些被风雨侵蚀了数百年的卵石，指尖能感到一种粗糙而温厚的质地。

芙蓉古村内研学的学生（央广网记者 尚天宇 摄）

没有叫卖声，没有扩音器，连指示牌都做得克制。那一刻，所谓"原生态"，大概就是时间在这里走得比别处慢一些，慢到你能听见自己踩在卵石上的脚步声，慢到一座古村还愿意用本来的面目示人，不急着讨好谁。

楠溪江漂流：两岸山水一色

“碧水长天共一色，云烟萦绕谁心头。”午后的楠溪江是另一番光景。

竹筏入江（央广网记者 尚天宇 摄）

竹筏推入水中，江水清冽，四十分钟的漂流，两岸的山影缓缓后退。筏公偶尔撑一篙，水声清浅，山色倒映在江面上，分不清哪里是天，哪里是水。

沿途经过狮子岩，巨岩卧于江心，水绕石行，石因水活，岸边的滩林一片连着一片，秋日的叶子半黄半绿，风一吹便簌簌落在水面上，随波而去。

楠溪江山水一色（央广网记者 尚天宇 摄）

筏公说，楠溪江的水好，是因为上游没有工厂，两岸的村子世世代代护着这条江。

有人说楠溪江是"流动的山水诗"，坐过这四十分钟，才觉出这话不虚。山水一色之间，人只是过客，江还是那条江，山还是那座山，千年来不曾变过模样。

水亭秋月：古祠作台，月色池水为景

天色暗透，岩头镇丽水街的水亭祠里，灯火从古祠的檐角漫出来。

永嘉昆曲演出《水亭秋月》（央广网记者 尚天宇 摄）

没有剧场的围墙，池水就是舞台的边缘，月色就是天然的灯光。永嘉昆曲的实景演出《水亭秋月》就在这样的夜色里开场。

戏讲的是谢灵运——公元422年，这位南朝诗人被贬到永嘉做太守，仕途失意，却在这片山水里找到了另一种活法。他在秋夜闲居水亭，花精奉山神之命来试探他，却反被他的诗情打动。山神现身，诗人吟出那句"池塘生春草，园柳变鸣禽"，人与山水，就此和解。

婉转的永昆唱腔在庭院里回荡，水面上映着演员的倒影，观众站在廊下、坐在石阶上，戏在景里演，人不知不觉就走进了画中。演到谢幕时，一段流行歌曲的旋律意外响起，全场年轻人跟着节奏挥手，六百年的老腔调忽然有了几分青春的模样。

散场时，丽水街的灯笼还亮着。谢灵运在永嘉只待了一年，却把这片山水写进了中国诗歌的骨子里。一千六百年后，古村还在，江水还在，那两句诗还在水亭祠的月色里被人唱起。

来 源：央广网

原标题： 调研日记丨在温州山水，邂逅昆曲里的谢灵运

记者 尚天宇

本文转自：温州新闻网 66wz.com