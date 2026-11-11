浙江温州：协商铺路 “老三样”奔向“新赛道”

人民网 2026-11-11 09:59:25

近日，“理响中国·讲好‘中国式商量’故事”网络主题采访团走进浙江温州，与政协委员、企业家和科研人员面对面交流，倾听这座民营经济大市从“老三样”奔向“新赛道”背后的故事。

人民网2026年11月11日报道

近日，“理响中国·讲好‘中国式商量’故事”网络主题采访团走进浙江温州，与政协委员、企业家和科研人员面对面交流，倾听这座民营经济大市从“老三样”奔向“新赛道”背后的故事。

走进正泰集团创新体验展厅，展板上的一个个案例、一串串数字、一件件展品，讲述着这家民营企业40多年来的发展历程——从起步于低压电器产品，逐步拓展到智能电气、光伏新能源、综合能源系统等多赛道协同发展。

采访团走进正泰集团了解其发展历程。宋宝刚摄

“老三样”——皮鞋、打火机、低压电器，曾撑起温州民营经济最初的版图，也让“温州模式”成为一个时代的注脚。正泰是低压电器这条赛道上的典型代表。如今，正泰构建起“3+2”产业创新发展格局：绿色能源产业生态群、智能电气产业生态群、智慧居家板块三大核心产业，加上产业培育、科创孵化两大平台。正泰的转身，正是温州从“老三样”奔向“新赛道”的一个缩影。

正泰所在的温州乐清市是温州电气产业集群的核心区。这里低压电器产品占全国市场份额的65%以上，本地配套化率85%以上，但量大面广的中小企业数字化底子薄、高端研发人才引不进、留不住，同样是“新赛道”上绕不开的坎。

整条链要一起爬坡。温州市政协委员、正泰网络科技有限公司总经理南君侠把这两层问题带到了温州市政协十二届四次会议上：一件提案指向产业链协同创新，从技术创新支持、应用场景培育、项目申报到物流与国际合作逐条建言，推动智能电气产业集群整体升级；另一件提案指向“人”的问题——引导温商资本投身创投、推动青蓝接力，让新生代温商从传统产业积累的财富中长出“新赛道”的判断力。

同时，乐清探索的“科技副总”柔性引才机制、科技成果“双榜制”、链式协同数字化改造，为中小企业爬坡过坎提供了制度底座。这些来自一线的改革探索，也被政协委员们看在眼里、带到了协商桌上。

正泰集团展示的是传统制造业向绿色智能化转型的产业实践，而位于温州市龙湾区的中国眼谷里则是另一条从民生需求里长出来的“新赛道”。龙湾区政协常委、温州眼视光国际创新中心执行主任徐良德介绍，中国眼谷围绕眼科器械、药物、材料和智慧医疗，把近视防控、眼底病诊疗这些民生需求直接纳入科研攻关和临床验证，推动创新成果从实验室走向市场化产品。

采访团走进中国眼谷聆听技术人员讲解技术攻关背后的故事。宋宝刚摄

“新赛道”上快步向前，需要制度创新把科研、产业、资本拢到一起。政协的协商平台在这里扮演了“接口”角色。“科研团队有技术，企业有产线，临床有场景，但三方常常对不上表。”徐良德说，自己会从科研和成果转化一线发现堵点，再围绕打通成果转化卡点、加强社会对科创的支持、儿童青少年近视防控等形成提案。依托政协搭建的协商平台积极建言，眼谷产业配套生态持续完善，更多眼科创新技术不断从实验室走向临床、惠及群众。

科研成果从实验室走向生产线的“最初一公里”，同样需要有人搭桥。温州市国家大学科技园的科创孵化展厅里，一批来自高校实验室的成果正在这里做中试、找场景、对接温州本土制造业的绿色转型需求。温州市政协委员、温州瓯海科技产业发展集团有限公司董事长叶衍晓，一边带采访团看项目，一边把园区里反复出现的堵点收进履职笔记。

叶衍晓提出的建议指向概念验证中心和中试熟化环节：支持高校院所设立专业概念验证中心，配套市级种子基金，破解成果转化“最初一公里”的瓶颈；加快建设高水平孵化器集群，推动链主企业牵头建设垂直产业孵化器，布局未来产业概念验证中心，形成“超前孵化—场景应用—产业落地”的全链条体系。

园区里还有一间“人才咖啡”，用意不在咖啡本身——园区负责人说，一个园区里要有咖啡香飘出来，用咖啡去链接资本、成果和人才，让创业的年轻人随时能坐下来对接资源。小场景背后是同一个逻辑：创新要素不会自己走到一起，需要一张桌子、一个场所、一套机制把它们拢过来。

绿色能源、眼健康、生物医药、数据要素、科创孵化之所以能从“新赛道”长成“新支撑”，一方面靠企业敢投、科研人员敢闯，另一方面靠政协把散落在企业、实验室、部门和市场之间的共识凝聚起来，通过调研、提案、协商等方式，推动有关问题得到关注和解决。

温州市政协副主席曾瑞华说，近年来，市政协聚焦教育科技人才一体化改革、人工智能和绿色低碳发展、新质生产力培育等议题深入开展调研协商，广泛凝聚共识，为产业转型升级和民营企业高质量发展贡献了智慧和力量。从“老三样”到“新赛道”，温州交出的不是一份已经写完的答卷，而是一张还在持续“商量”的草稿——每一轮协商，都添上一笔。

来 源：人民网

原标题： 理响中国·讲好“中国式商量”故事丨浙江温州：协商铺路 “老三样”奔向“新赛道”

记者 张帆

本文转自：温州新闻网 66wz.com