解码城市：温州民企闯新海
央视 2026-11-11 09:59:21
温州这座城市的传统资源禀赋并不算优越，改革开放40多年来，温州的民营企业敢字当先，创造的企业数量、GDP贡献、税收、就业、出口占比均超过九成的五个9现象，撑起了这座城市的经济脊梁。如今，面对新一轮科技革命和产业变革，温州民营经济如何实现新的跨越？让我们走进温州寻找答案。
央视2026年11月10日报道
温州这座城市的传统资源禀赋并不算优越，改革开放40多年来，温州的民营企业敢字当先，创造的企业数量、GDP贡献、税收、就业、出口占比均超过九成的五个9现象，撑起了这座城市的经济脊梁。如今，面对新一轮科技革命和产业变革，温州民营经济如何实现新的跨越？让我们走进温州寻找答案。
来 源：央视
原标题： 解码城市：温州民企闯新海
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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