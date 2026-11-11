央视 2026-11-11 09:59:21

温州这座城市的传统资源禀赋并不算优越，改革开放40多年来，温州的民营企业敢字当先，创造的企业数量、GDP贡献、税收、就业、出口占比均超过九成的五个9现象，撑起了这座城市的经济脊梁。如今，面对新一轮科技革命和产业变革，温州民营经济如何实现新的跨越？让我们走进温州寻找答案。

央视2026年11月10日报道 温州这座城市的传统资源禀赋并不算优越，改革开放40多年来，温州的民营企业敢字当先，创造的企业数量、GDP贡献、税收、就业、出口占比均超过九成的五个9现象，撑起了这座城市的经济脊梁。如今，面对新一轮科技革命和产业变革，温州民营经济如何实现新的跨越？让我们走进温州寻找答案。 来 源：央视 原标题： 解码城市：温州民企闯新海 本文转自：温州新闻网 66wz.com