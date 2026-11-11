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逃犯升官吃空饷，问责不能高举轻放

温州日报 2026-11-11 10:04:56
近日，河北省曲阳县人民法院作出一份判决，潜逃了15年的被告人、原范家庄乡政府工作人员吕登第，因犯故意伤害罪，判处有期徒刑七年。

近日，河北省曲阳县人民法院作出一份判决，潜逃了15年的被告人、原范家庄乡政府工作人员吕登第，因犯故意伤害罪，判处有期徒刑七年。

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