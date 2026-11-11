人民时评：一纸凭证何以激活“一池春水”

人民日报 2026-11-11 10:04:40

一个确权凭证，胜过万千承诺。

一个确权凭证，胜过万千承诺。随着国家数据产权登记服务系统上线试运行，北京、上海、深圳三家数据交易所纳入全国数据产权登记机构目录，首批56份数据产权登记凭证向社会公示，全国统一的数据产权登记制度正式落地。

数据是数字经济时代的新型生产要素，也是人工智能迭代升级的重要“养料”。2025年，我国数据产业规模达6.78万亿元，同比增长15.7%，数据企业达48.2万家，数据资源的经济社会价值愈发凸显。然而与土地、资本等传统生产要素不同，数据具有非排他性、可复制性、价值易变性等特征，其权属界定长期面临难题，“有数据难确权、有资产难变现”制约了数据要素价值的释放。

全国统一的数据产权登记制度，正是破解困局、激活“一池春水”的关键所在。数据产权登记通过系统审查数据来源合规性、权利归属、权利边界，为经营主体出具可信的权属凭证，制度性解决了“数据是谁的”“能用来干什么”“谁可以使用”等关键问题。全国统一登记体系的建立，实现了“一地登记、全国互认”，为建设开放共享安全的全国一体化数据市场、充分释放数据要素价值奠定了基础。

数据产权拥有全国通行的“身份证”，流通交易便能实现“有证可依”，减少重复核验，降低交易成本，提升数据流转效率。特别是对人工智能漫剧等新兴业态而言，探索将剧本推演、提示词打磨、分镜制作等全流程人机交互数据纳入登记范围，既有利于对创作者智力劳动形成制度认可，也有助于为数字内容产业健康发展保驾护航。

产权不彰，创新难免失序。无论是“像素级洗稿”“批量式搬运”，还是漫剧“换皮不换骨”、人工智能“换脸克隆”，如果数据权属边界模糊，侵权问题便会层出不穷。最高人民法院发布数据权益指导性案例，面对因爬取搬运网络平台数据而引发的不正当竞争纠纷，明确网络平台经营者对其数据集合形成的经营性利益受法律保护。福州中院审理的人工智能洗稿教唆侵权案，认定保留原作品核心内容的人工智能改写仍构成侵权。数据登记凭证的价值，就在于作为权属争议的重要证据，能降低企业举证难度，提升维权效率。

确权只是“上半场”，确权之后的运用才是更加精彩的“下半场”。深圳航空将飞机维修数据登记确权后，运行数据转化为可开发、可复用的数字资产，日后可以通过向其他航司、机场输出故障维修方案，推动企业从“重资产运营”向“数据驱动服务”转型。正如人工智能发展需要高质量语料库作为“干净口粮”，数字经济的成长壮大同样需要安全可靠、清晰明确的产权制度护航。

也要看到，数据产权登记作为一项全新制度，仍面临不少挑战，比如自动化采集公开数据、衍生数据的审查标准有待细化。这就需要在实践中持续完善规则体系，拓宽凭证应用场景，把“能查”推向“能用”，推动登记凭证在司法、金融、产业政策等领域获得更广泛采信。

为数字经济立规，为数据要素确权，最终是为了让创新活力充分涌流。人工智能时代，内容生产门槛持续降低，但产业的高质量发展绝不能以牺牲权利保护为代价。让每一份数据资源都有清晰的权利归属，数字经济定能在法治化轨道上行稳致远。

作者：黄尹旭

原标题：一纸凭证何以激活“一池春水”（人民时评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com