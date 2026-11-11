人民日报 2026-11-11 10:05:50

听得懂两头话、两头说得上话，孵化这样一批“勘探者”“翻译官”，就能更好弥合各创新主体间的罅隙，聚拢零散的需求、唤醒沉睡的成果

走进四川绵阳科技城，撞见“一束光”。

追光，是朝暮不辍的上下求索。光子技术研究院内，科研人员专注于“辐射光致发光剂量计”等研发；产业园车间里，工人忙着对激光器产品进行精密调试、质量检测。沉潜深耕，只为闯出新路、技术破围。

驭光，是对创新边界的寸寸拓进。一束高能激光扫过钢板，剥离锈迹而不伤及本体，真正意义上实现无损清洗；一枚比指甲盖还小的传感器，可在零下270摄氏度稳定测温，打破国外垄断，抗辐照性能更实现反超。

成为光，是走出院墙赋能千行百业。傅里叶变换光谱仪应用至现代农业、酿造工业，高分辨光学无损检测仪为解决航空航天、高端装备领域“卡脖子”难题提供新手段……一束光点亮千束光，发出万般热。

这条光的旅程，也是科技创新和产业创新互融共促的过程。绵阳曾面临“科技强、产业弱”的困境，近年来以新型研发机构作支点、中试平台建设为纽带，创新链产业链同频共振，截至去年，高新技术企业已达1042家。光子技术研究院，便是由绵阳游仙区与中国工程物理研究院激光聚变研究中心共建，助力当地构建起全链条创新生态。

一名科研院所负责人说得形象：“希望以市场化方式把更多绝活摆上货架，打造‘科技义乌’。”这个比方，点出融合之要，也藏着转化之难。从实验室到生产线，中间隔着多个环节。关山怎越？技术不会自己走路，让它迈开步子的，终究是人，攻坚前沿的人、懂行识路的人、牵线搭桥的人、保驾护航的人……

参观科技城时，对专业技术了如指掌的讲解员并非院所专家，而是本地干部，令人印象深刻。领导干部只有掌握专业知识，才能更好与科研机构、科技型企业打交道，更高效发展产业生态；也只有懂市场、明技术、知产业，才可以更好实现有效市场和有为政府的有机结合。

打通产学研堵点，离不开穿针引线的“科技红娘”。绵阳培育技术经理人，一头对接产业之需、一头深挖实验室之有，成就“科技姻缘”，今年已为500余家企业提供服务。浙江推进人才改革，高校教师任“科技副总”入企实践、企业人才任“产业教授”入校带教，双方“朋友圈”互相对接、彼此赋能。听得懂两头话、两头说得上话，孵化这样一批“勘探者”“翻译官”，就能更好弥合各创新主体间的罅隙，聚拢零散的需求、唤醒沉睡的成果。

破解创新转化痛点，有把脉问诊的“专业医生”很重要。绵阳聘请院士专家，为激光产业深度“体检”，划定时间节点、绘就发展路线图，让融合有方向、有抓手。安徽打造开放型汽车生态实验室，盯着企业共性难题找“病根”、开“药方”，再面向全国匹配所需技术，靶向“制药”，让产业更健康、更茁壮。有了看得清全局、摸得准脉搏的人，技术转化就能有的放矢、少走弯路。

激活人的创造力，要为探路者松绑、给敢闯者托底。前不久，中办、国办印发《关于推动科技创新和产业创新深度融合的意见》，强调“完善创新激励和评价政策”。绵阳探索校编企用、校企双聘，赋予职务科技成果所有权或长期使用权，让高校人才“名利双收”、愿转化。广东发布“尽职免责”指引，明确科技成果转化中4种免责情形，助力科研人员卸下思想包袱、敢转化。给探索多些激励、为创新留足空间，就能让更多人踏上新路、勇闯无人区。

人才是第一资源。实验室里的科学家、懂业务善服务的“陪跑者”、对接技术的“经纪人”、把脉行业的智囊团等，都是推进中国式现代化不可或缺的栋梁。以改革破藩篱、以机制畅循环，让创新链上的每一个人都站得稳、行得远、成为光、释放热，高质量发展的前路定然光芒万丈。

作者：常 晋

原标题：追光，驭光，成为光（评论员观察）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com