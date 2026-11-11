正在阅读：以“残障儿童”之名骗捐，良心何在？底线何在？

以“残障儿童”之名骗捐，良心何在？底线何在？

温州日报 2026-11-11 10:06:43
陕西咸阳兴平市牵手希望小学被依法查封，校长翟某娜及其多名亲属因涉嫌诈骗被抓，案件仍在侦办。

陕西咸阳兴平市牵手希望小学被依法查封，校长翟某娜及其多名亲属因涉嫌诈骗被抓，案件仍在侦办。

来　源：温州日报

原标题： 以“残障儿童”之名骗捐，良心何在？底线何在？

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：诸葛之伊审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊

相关新闻

为你推荐

今日精选

国新办发函2006.78号 Copyright © 2021 66wz.com. All rights reserved.浙ICP备09100296号-11