以“残障儿童”之名骗捐，良心何在？底线何在？
温州日报 2026-11-11 10:06:43
陕西咸阳兴平市牵手希望小学被依法查封，校长翟某娜及其多名亲属因涉嫌诈骗被抓，案件仍在侦办。
陕西咸阳兴平市牵手希望小学被依法查封，校长翟某娜及其多名亲属因涉嫌诈骗被抓，案件仍在侦办。
来 源：温州日报
原标题： 以“残障儿童”之名骗捐，良心何在？底线何在？
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
把整座城市变成新技术“试验场”！温州打造“场景之城”释放新商机要闻11-10
-
诗画浙江漫游长廊2.0版上线 温州3条线路入选省精品社会11-10
-
桥面上的12个咪表车位引发市民持续投诉 三方议事请它“下岗”社会11-10
-
鱼干不再“摊”路边 鹿西这座晒场“晒”出海岛新风景社会11-10
-
监督沉下去，建房顺起来 鹿城把好农村建房审批小微权力运行关社会11-10
-
天黑就摸黑！七都七彩路路灯停亮一月，居民不敢夜间出门社会11-10
-
别人忙着搓AI短剧，瑞安为啥先关注“这部剧归谁”？社会11-10
-
泰顺入选省级“双试点” 廊桥古村将连片焕新社会11-10
-
退伍老兵周建设自办农耕民俗馆 让老物件讲述光阴故事社会11-10
-
把后厨变成秀场 “00后”女孩诗思的创业转身社会11-10