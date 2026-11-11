人民日报 2026-11-11 10:06:43

在儿童心身医学门诊工作许多年，我发现，一种无形的绳结束缚着不少家庭。父母呵护备至、时刻兜底，拼尽全力为孩子规避所有挫折与不安，可越是用力守护，其脆弱与焦虑反而越发明显；孩子敏感、忐忑，害怕尝试、畏惧出错，甚至不敢社交、不愿求学，深陷情绪内耗。

对此，一些家长不解：倾尽温柔与付出，只想打造温暖港湾，为何反而加剧孩子焦虑？答案从来不在孩子单一的情绪问题里，而在整个家庭的情绪系统之中。与其忙于“扑灭”焦虑，不如在倾听中解开绳结。

倾听，不是听自己想听的、期待的，而是听孩子真正在表达的。

现实中，这恰恰是难做到也容易被忽略的第一步。有时，孩子词不达意，家长一时情急可能会“误读”。所以，不光要听，还应深度倾听。真正的倾听是真实地在场，静下来、慢下来去真心陪伴。听懂孩子的“言下之意”，真正理解孩子，才会让他们敞开心扉，搭起顺畅沟通的桥梁。

倾听，也要听自己内心的声音，听清那些焦虑、恐惧真正属于谁。

有些焦虑看似是孩子的，实际上却是父母心病。当父母替孩子焦虑，试图通过安慰、解释、承诺来“帮”孩子，为孩子提前排除所有不确定性时，反而传递出了危险的信号。孩子因而认定世界是危险的，以为自己没有独自应对困境的能力，于是开始回避、退缩，又反过来加剧父母的担忧。如此循环往复，焦虑就滚成了雪球。这种情况下，家长的焦虑才是问题的起点。父母先自我倾听，焦虑闭环方能有被打破的可能。

倾听之后是行动，而非回避。

有一种朴素的认知，让孩子不焦虑，就要替他们把焦虑的诱因去掉。怕考试就跟老师请求少考，怕社交就推掉所有聚会。但临床经验和科学研究都证明，回避是焦虑的养料。即使带着担忧，但只要行动起来，大脑反而会意识到“原来没什么大不了”。打个“预防针”，提前识别焦虑；走出舒适区，接纳不确定性；设立小期待，引导积极预期……转变角色，从“焦虑的安抚者”变为“面对焦虑的教练”，以身作则，每一次小小的行动都作数，父母与孩子就能携手走出情绪沼泽。

家庭叙事，充满关于爱的学问。在“如何爱”这一复杂命题中，边界感是一个重要维度。没有界限的爱不是滋养，而是剥夺。被剥夺了练习应对挫折的机会，孩子又怎么能学会成长？对他人的牵引，建立在自身的发展之上，一个自己停止成长的父母很难引领孩子成长。身教胜于言传，无论是读想读的书，还是去发展更多爱好，当你活得充实、从容、有力量，才能以自身成长托举家庭向上，让每一个家庭成员都获得更充沛的正能量。养育从来不是单方面的付出与牺牲，而是亲子彼此滋养的过程。

倾听，是一个家庭深层的疗愈。一个松弛、包容、接纳不确定性的家庭氛围，远比无微不至的呵护更能滋养孩子的内心。愿每一名父母都能学会倾听，以耳朵，更以整个心灵。愿每一个孩子的声音都能被听见，每一个家庭都能在倾听中共同成长。

作者：李 瑛

原标题：在倾听中解开焦虑绳结（金台随笔）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com